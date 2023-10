To prawdziwe kokosy!

Elżbieta Dmoch była jedną z największych gwiazd polskiej estrady lat 70. Dała się poznać jako wokalistka o znakomitym głosie i niebanalnej urodzie. W tamtych czasach wdychali do niej i mężczyźni i kobiety, te ostatnie z pewnością z lekka zazdrością. Jednak losy gwiazdy 2 plus 1 nie potoczyły się bajkowo. Mimo, że w chwili śmierci męża - Janusza Kruka, z którym przez wiele lat tworzyła duet i prywatnie i zawodowo, byli już po rozwodzie, to gwiazda bardzo przeżyła jego odejście. Wycofała się z życia publicznego. Po raz ostatni można ja było na scenie zobaczyć w 2002 r., podczas koncertu na jego cześć. Potem zupełnie zniknęła zamknęła się w sobie, nie przyjmowała żadnej pomocy.

Elżbieta Dmoch przyjęła pomoc

W ubiegłym roku mocno podupadła na zdrowiu i w efekcie wylądowała w szpitalu. Dopiero w tej trudnej sytuacji pozwoliła sobie podać pomocna dłoń. Fani skrzyknęli się, ogłoszono zbiórkę, zajęto się chorą. Za zebrane pieniądze zorganizowano remont mieszkania gwiazdy, zamontowano nawet specjalną wannę, która znacznie ułatwi jej codzienna higienę. To chyba przywróciło wiarę w ludzi Elżbiety Dmoch, bo wyjściu ze szpitala nagrała dla fanów podziękowanie. Mogli ja usłyszeć po raz pierwszy od 20 lat.

Powstaje książka o Elżbiecie Dmoch

Teraz dotarła do nas znakomita informacja. Powstaje biografia Elżbiety Dmoch. Jej wspomnienia spisze nie kto inny jak Maria Szabłowska. O planach wydawniczych poinformowała Polska Fundacja Muzyczna. na jej profilu czytamy: "Jak się domyślacie - połączenie tych dwóch wyjątkowych postaci na jednym zdjęciu – nie jest przypadkowe. Życząc obu Paniom aby żyły długo, zdrowo i otoczone życzliwością, jako pierwsi mamy przyjemność powiadomić wszystkich Fanów, że Maria jest mocno zaawansowana w pisaniu książki o Elżbiecie Dmoch, o jej karierze i wspomnieniach związanych z estradą, z zespołem Dwa Plus Jeden i mnóstwem historii z tamtych lat" Książka ma ukazać się jeszcze w tym roku. Czekamy z wypiekami na twarzy!

