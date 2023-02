Jasnowidz Glanc zobaczył, kto kopie dołki pod Królikowskim! Aktor będzie w szoku. To ktoś mu bardzo bliski!

Elżbieta Jaworowicz prowadzi w TVP program "Sprawa dla reportera" właściwie nieprzerwanie od prawie 40 lat. Dziennikarka jest niekwestionowaną gwiazdą i wręcz ikoniczną postacią polskiego show-biznesu. Co jakiś czas wracają pogłoski na temat tego, że jej przyszłość w telewizji jest niepewna, ale Jaworowicz trwa mimo zmieniających się prezesów w TVP. "Przeżyła" aż 20 takowych! Niestety, ostatnia afera, która ją dotknęła, może być tą, która przelała czarę goryczy. Ludzie od lat zarzucają jej bowiem, że dziennikarka nie jest obiektywna, a jej materiały bywają zmanipulowane. Niegdyś powstało nawet Stowarzyszenie Stop Nierzetelni, które działało przeciwko niej. I choć Jaworowicz zdarzało się już stawać przed sądem w charakterze pozwanej w procesach cywilnych, to teraz sprawa poszła o krok dalej. Czy faktycznie przyszłość gospodyni programu "Sprawa dla reportera" jest niepewna? Poznajcie szczegóły.

Elżbieta Jaworowicz straci pracę?! Wszystko przez ostatnią aferę, sprawa jest poważna

Jak pisze serwis Pomponik, Elżbieta Jaworowicz ma na koncie niedawny wyrok za zwyzywanie i kopnięcie kontrowersyjnego publicysty oraz polityka.

"Gwiazda TVP przegrała kilka procesów cywilnych i musiała przepraszać swoje "ofiary", ma też za sobą głośną sprawę karną zakończoną wyrokiem za "napaść" na byłego posła i dwukrotnego kandydata na urząd Prezydenta RP, dziennikarza i publicystę Leszka Bubla", czytamy. " 26 lipca 2017 roku w korytarzu w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa doszło do awantury pomiędzy Elżbietą Jaworowicz a Leszkiem Bublem, który wcześniej pozwał dziennikarkę za "przeinaczanie i fałszowanie faktów". Spotkanie w sądzie zakończyło się pyskówką i przepychanką, podczas której Bubel został przez gwiazdę TVP kopnięty, co wystarczyło mu, by wytoczyć jej proces za... pobicie", przypomina Pomponik.

Ostatecznie sąd zawyrokował, że Jaworowicz jest winna, a znieważenie i naruszenie cielesności byłego posła będzie ją kosztować 18 tysięcy złotych. Wyrok zapadł co prawda 13 września 2019 roku, ale nie zakończył sporu Jaworowicz z Bublem. Dziennikarka sama sprawy raczej nie komentowała. Nie ukrywa też, że nie zamierza odchodzić z telewizji... z własnej woli.

"Niestety, "Sprawa dla reportera" z roku na rok traci widzów. (...) Elżbieta Jaworowicz zapewnia oficjalnie, że nie przejmuje się krytyką i... nie czuje się zagrożona. Przetrwała na Woronicza transformację ustrojową i ponad 20 prezesów stacji (zaczynała za rządów prezesa Macieja Szczepańskiego). Ostatnio na Woronicza coraz głośniej mówi się o tym, że jej pozycja w stacji nie jest już tak mocna. Prezes Jacek Kurski był wielkim fanem dziennikarki, czego ponoć nie można powiedzieć o obecnym", donosi Pomponik.

Czy Elżbieta Jaworowicz ma się czego obawiać? Dajcie znać w komentarzach.

