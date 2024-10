Elżbieta Romanowska na plaży i w basenie! Niesforny wiatr spłatał jej figla. To się nagrało

Elżbieta Romanowska to aktorka i prezenterka bardzo zapracowana. W końcu jednak nawet ona musiała odpocząć. Gwiazda serialu "Ranczo" i gospodyni programu "Nasz nowy dom" udała się na urlop i pochwaliła się tym w sieci. Była plaża, basen i elegancki hotel... Niestety figla aktorce spłatał jej niesforny wiatr, co się nagrało. Filmik z Romanowską trafił do sieci.