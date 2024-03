Elżbieta Sommer nie żyje. Pogrzeb Pani Chmurki odbył się 12 dni po jej śmierci

Elżbieta Sommer nie żyje od 7 grudnia 2023 roku. Informację o jej śmierci przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych jej zięć. Słynna Pani Chmurka w TVP przepracowała 47 lat, odchodząc na zasłużoną emeryturę w 2004 roku. Miała wówczas 68 lat. Przez kilkadziesiąt lat pracy w telewizji słynęła z wielkiej klasy, perfekcyjnego wyglądu i przede wszystkim niesamowitego profesjonalizmu. - Podstaw meteorologii uczył mnie meteorolog, który pracował od początku i z Chmurką, i z Wicherkiem. Uczył mnie czytać mapy synoptyczne, podstaw fizyki. Sommer wiedziała to wszystko, ona miała o tym pojęcie i naprawdę wiedziała, o czym mówi. To była stara dobra szkoła. Bardzo miło ją wspominam, to była profesjonalistka, wykształcona meteorologicznie - wspominał na łamach "Faktu" Jarosław Kret. Fani Pani Chmurki długo czekali na informacje o jej ostatnim pożegnaniu. W końcu pogrzeb Elżbiety Sommer odbył się 19 grudnia, czyli aż 12 dni po jej śmierci. Niestety, w niecałe trzy miesiące po pogrzebie dziennikarze ujrzeli ohydny widok przy grobie Elżbiety Sommer.

Grób Elżbiety Sommer. Reporterzy znaleźli stertę śmieci nieopodal mogiły

Legendarna pogodynka TVP spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Wydawało się, że w tak szczególnym miejscu do tego typu incydentów nie dochodzi. A jednak. Reporterzy portalu Shownews.pl nieopodal mogiły Pani Chmurki zobaczyli... stertę śmieci! Wygląda to fatalnie. Jak widać, nie wszyscy potrafią godnie uszanować pamięć po zmarłych. Tym bardziej jest to przykre, bo widać, że o Elżbiecie Sommer pamiętają najbliżsi. Sam grób jest czysty i zadbany. Mamy nadzieję, że obleśne śmieci niebawem znikną z cmentarza i trafią tam, gdzie jest ich miejsce, czyli do kosza.

