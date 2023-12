Okropna przypadłość Dody! Na to samo cierpi mąż Mai Bohosiewicz

"Nie mam kontaktu z córką i to jest moja decyzja". Jakub Rzeźniczak stracił władzę rodzicielską nad Inez

Pogrzeb Elżbiety Sommer odbył się 19 grudnia 2023 roku, 12 dni po śmierci wyjątkowej prezenterki prognozy pogody w TVP. Pani Chmurka w telewizji pracowała niemal 50 lat. Mimo że w 2004 roku przeszła na emeryturę, kilka pokoleń Polaków do dziś wspomina Elżbietę Sommer jako wzór profesjonalizmu na antenie. Informację o pogrzebie Pani Chmurki przekazał jej zięć za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wcześniej fani legendy TVP niepokoili się brakiem informacji o jej ostatnim pożegnaniu . Pogrzeb Elżbiety Sommer zaczął się mszy św. w Kościele Środowisk Twórczych. Uroczystość miała kameralny charakter. Pasował od do życia Pani Chmurki, która przez całe lata swojej wielkiej kariery unikała rozgłosu (nie pokazywała nawet swojego męża). Elżbieta Sommer nie została pochowana w trumnie. Jej bliscy zdecydowali się na urnę. Po mszy prochy słynnej pogodynki zostały złożone do grobu ulokowanego na warszawskich Powązkach.

Zobacz naszą galerię: Nie żyje Elżbieta Sommer

Elżbieta Sommer zmarła 7 grudnia w wieku 87 lat. Po jej śmierci we wzruszających słowach pożegnała ją TVP, do której trafiła w 1957 roku. Po sześciu latach zaczęła prowadzić prognozę pogody - początkowo z Czesławem Nowickim, znanym jako Wicherek, a potem już samodzielnie.