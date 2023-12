Tajemniczy mąż Elżbiety Sommer. Pani Chmurka prywatności strzegła jak oka w głowie

Elżbieta Sommer nie żyje. Informację o śmierci ikony telewizji podaliśmy w czwartek w godzinach wieczornych. Później specjalny komunikat na ten temat wydała TVP, z którą Pani Chmurka związana była niemal przez 50 lat. Słynna pogodynka od 2004 roku była na emeryturze i nie miała parcia na szkło. Próżno było jej szukać na ściankach czy imprezach branżowych. Generalnie w środowisku Elżbieta Sommer uchodziła za osobę bardzo skrytą. Legendarna prezenterka pogody niemal wcale nie opowiadała o swoim życiu prywatnym. Portal Viva.pl w obszernym artykule na temat pogodynki podał, że miała ona męża. To jednak postać bardzo tajemnicza. Wiemy, że parze urodziła się córka. Kiedyś jednak Elżbieta Sommer zrobiła wyjątek i pokazała się z rodziną. "Skupiała się głównie na pracy i mocno chroniła swoją prywatność. O jej życiu rodzinnym niewiele było wiadomo. Szczelną zasłonę, za którą skrywała swoją prywatność, podniosła w 1974 r., kiedy po długich naleganiach kierownictwa zgodziła się na sesję fotograficzną z niedawno urodzoną córką i mężem" - czytamy w portalu Świat Seriali.

W kontekście życia prywatnego Elżbiety Sommer najwięcej mówiło się o jej rzekomym ojcu. W TVP krążyła bowiem absurdalna plotka o tym, że Pani Chmurka jest córką samego Bolesława Bieruta! - W szpitalu wojskowym, gdzie pracował opiekujący się mną lekarz, rodziłam córeczkę. "Kto to jest ta pani, co ma takie dobre warunki w izolatce?" - pytały pacjentki. Salowa wypaliła: "To córka Bieruta". I to poszło w Polskę - wspominała Elżbieta Sommer.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Elżbiety Sommer z różnych okresów jej życia