Aktor "Listów do M." zmasakrował twarz swojemu pracownikowi. Usłyszał wyrok

Magda Gessler chuda jak przecinek. Naprawdę mocno schudła! Wiemy, jak to zrobiła

Tomasz Kammel kupił zegarek za cenę mieszkania! Chowa go przed złodziejami

Pogrzeb Elżbiety Sommer. Zięć ujawnił szczegóły ostatniego pożegnania Pani Chmurki z TVP

Elżbieta Sommer przez ponad 40 lat prowadziła prognozę pogody w TVP. Słynna Pani Chmurka zmarła w wieku 87 lat. Wiadomość o jej śmierci przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych jej zięć. Później w pięknych słowach Elżbietę Sommer pożegnała TVP. Teraz Jerzy Kozak ujawnił szczegóły pogrzebu Elżbiety Sommer. Mężczyzna zamieścił zdjęcie nekrologu na Facebooku. Wiadomość o ostatnim pożegnaniu treściowej podał także portalowi Plotek.pl. - Pogrzeb odbędzie się 19 grudnia o godz.13.00 w Kościele Środowisk Twórczych. Zaś o godz. 14.30 zaplanowane jest odprowadzenie urny - Stare Powązki lX brama - przekazał Jerzy Kozak. Zarówno kościół, w którym odbędzie się msza żałobna za Panią Chmurkę, jak i cmentarz, na którym zostanie pochowana, to na mapie Warszawy szczególne miejsca. Kościół Środowisk Twórczych od lat jest miejscem niezwykle bliskim gwiazdorom telewizji, a Cmentarz Powązkowski to miejsce, gdzie leżą najwybitniejsi Polacy w historii.

Kim była Elżbieta Sommer? Pani Chmurka z TVP stawiała się władzom PRL

Elżbieta Sommer trafiła do TVP w 1957 roku. Początkowo prognozę pogody prowadziła razem z popularnym Panem Wicherkiem, czyli Czesławem Nowickim. Ich relacje były dość skomplikowane. - Tępił mnie, aż doszedł do wniosku, że mu nie zagrażam, jestem kobietą i zapowiadam pogodę w swoim stylu. Pod koniec nawet się zaprzyjaźniliśmy - wyznała kiedyś Pani Chmurka. Elżbieta Sommer na emeryturę przeszła w 2004 roku. Wcześniej zdarzało jej się postawić władzom PRL. - Kiedyś opowiedziała mi, że w czasie PRL, gdy zbliżał się 1 maja, kazali jej mówić, że będzie dobra pogoda. Ona nie chciała i się na to nie godziła, zapowiadała prawdziwą, a nie oczekiwaną pogodę - wspominał w rozmowie z "Faktem" Jarosław Kret, który swoją karierę w TVP zaczynał, gdy Pani Chmurka pracowała jeszcze na Woronicza. W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniała się Elżbieta Sommer.