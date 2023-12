Porażające! Na słynnym nagraniu to nie był Gabriel Seweryn?! "Znałam go osobiście"

Elżbieta Sommer nie żyje. Jej początki w TVP nie należały do łatwych

Elżbieta Sommer nie żyje. Legendarna prezenterka w TVP pracowała od 1957 do 2004 roku. Po tym, gdy zięć Pani Chmurki przekazał smutną informację o jej śmierci, specjalny poruszający komunikat wydała na Facebooku Telewizja Publiczna. Początki Elżbiety Sommer w TVP nie należały do łatwych. Na Woronicza bowiem mocną pozycję miał już wówczas Czasław Nowicki, czyli popularny Wicherek. Początkowo miał on tępić Panią Chmurkę, potem jednak się z nią nawet zaprzyjaźnił. Elżbieta Sommer w TVP musiała też zmagać się z absurdalną - całkowicie nieprawdziwą - plotką o tym, jakoby miała być córką dawnego I sekretarza KC PZPR Bolesława Bieruta. Pani Chmurka - jak wszyscy prezenterzy TVP - znajdowała się także pod czujnym okiem władz PRL. O wolności słowa w tych czasach raczej mowy nie było. Jarosław Kret, który osobiście poznał Elżbietę Sommer, wyjawił prawdę o tym, co Pani Chmurka zrobiła w czasach PRL.

Jarosław Kret wspomina Elżbietę Sommer. Pani Chmurka postawiła się władzom PRL

Jarosław Kret wspominał swoje początki w TVP i współpracę z Elżbietą Sommer w rozmowie z "Faktem". - Pani Elżbieta zwróciła mi uwagę na bardzo ważną rzecz i ja jej posłuchałem. Gdy dostałem propozycję prowadzenia prognoz pogody, postawiłem jeden warunek, że muszę się wyedukować w tym temacie. Podstaw meteorologii uczył mnie meteorolog, który pracował od początku i z Chmurką, i z Wicherkiem. Uczył mnie czytać mapy synoptyczne, podstaw fizyki. Sommer wiedziała to wszystko, ona miała o tym pojęcie i naprawdę wiedziała, o czym mówi. To była stara dobra szkoła. Bardzo miło ją wspominam, to była profesjonalistka, wykształcona meteorologicznie —zdradził pogodynek. Jedna historia o Pani Chmurce szczególnie zapadła mu w pamięci. Słynna prezenterka zdecydowała się postawić potężnym władzom PRL! - Kiedyś opowiedziała mi, że w czasie PRL, gdy zbliżał się 1 maja, kazali jej mówić, że będzie dobra pogoda. Ona nie chciała i się na to nie godziła, zapowiadała prawdziwą, a nie oczekiwaną pogodę - wyjawił Jarosław Kret.

