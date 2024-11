Emilia Komarnicka miała wypadek na scenie. Widzowie wszystko widzieli!

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"

Emilia Komarnicka doznała kontuzji podczas występu

Emilia Komarnicka (39 l.) zyskała ogromna popularność dzięki roli w serialu "Na dobre i na złe". Doskonale znają ją również widzowie "Rancza". Jednak aktorkę można podziwiać nie tylko na ekranie, ale również na scenie. Komarnicka regularnie występuje na scenach teatrów w całej Polsce.

Od kilku miesięcy promuje spektakl "Kto ma Klucz", który stworzyła razem ze Stefano Terrazzino. Jesienią wyruszyli w trasę po całej Polsce. Niestety, podczas jednego z występów doszło do wypadku na scenie. I to na oczach całej widowni. O wszystkim aktorka poinformowała na swoim Instagramie. Jak wyjaśniła, do incydentu doszło w trakcje pierwszej sceny. Emilia Komornicka nie zdecydowała się na przerwanie przedstawienia i grała do samego końca.

To było w trakcie pierwszej sceny - kto widział wie, ile jeszcze wysiłku fizycznego było przede mną do końca przedstawienia. Dograłam spektakl do końca, będąc w totalnym dygocie, jakiej skali jest kontuzja (kostka wyglądała jak kapusta i to ta z tych większych) - napisała aktorka.

Emilia Komarnicka: "Po przedstawieniu lały się łzy"

Gdy w końcu zeszła ze sceny, nie mogła powstrzymać się od płaczu. Po opatrzeniu uszkodzonej kostki podzieliła się ze swoimi obserwującymi przemyśleniami o przyczynie wypadku. Aktorka zdaje się nie tracić przy tym pogody ducha.

Po przedstawieniu lały się łzy, ale po ich wylaniu zaczęłam łączyć kropki. Odczytywać znaki. Nie traciłam energii na obwinianie, czy boksowanie "dlaczego ja?", "Dlaczego właśnie teraz?". Życie pisze swoje własne scenariusze. Życie przelewa się przez nasze ciała i komunikuje z nami. Jeśli nie widzimy małych sygnałów, to z pewnością przychodzą większe (...) - stwierdziła.

Gwiazda "Na dobre i na złe" pokazała również zdjęcie kontuzjowanej stopy. Żeby jej bardziej nie uszkodzić musi poruszać się o kulach.

