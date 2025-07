Szokujące słowa Krzesimira Dębskiego o Jimku. Nazwał jego twórczość "łatwizną" i "wycinanką"

Krzesimir Dębski – uznany skrzypek, dyrygent, kompozytor muzyki filmowej i klasycznej – został zapytany o dokonania artystyczne swojego syna w programie „PRZEmiana” Przemka Staronia. Odpowiedź? Zaskakująco surowa.

Można się cieszyć z tego, że znalazł swoje poletko. Jest to właściwie inny świat zupełnie. Nożyczki i się wycina fragmenty innych utworów, innych autorów. Na pewno bym wolał, żeby pisał swoje utwory. A to jest troszeczkę łatwizna i świat dodawania bitów

– stwierdził. Choć wypowiedź rozpoczął neutralnie, szybko przeszła w ton... lekceważenia. O pracy syna mówił jak o czymś powierzchownym, przetworzonym, bez własnego twórczego trzonu. Jego zdaniem to „łatwa droga” zamiast artystycznej głębi.

Warto przypomnieć, że Radzimir Dębski, czyli Jimek, zdobył międzynarodowe uznanie za swoją wyjątkową mieszankę muzyki klasycznej, hip-hopu i elektroniki. Orkiestrowe aranżacje polskiego rapu, koncerty z NOSPR-em, współpraca z artystami światowego formatu - m.in. z Beyonce – to wszystko dało mu status gwiazdy młodego pokolenia kompozytorów.

W oczach ojca to jednak najwyraźniej niewystarczające. Krzesimir ironizuje, że podobne rzeczy robił kiedyś… dla żartu.

Ja to robiłem, jak się wygłupiałem w filharmoniach, gdy robiłem na bisy na „Dumkę na dwa serca”. Robiłem to jako żart, a potem się okazało, że to jest teraz popularne i to jest prawdziwa jakaś sztuka wielka. Bardzo się dziwię – podsumował ze zdziwieniem.