84-letnia Emilia Krakowska zadała szyku. Czego tam nie było! Czerwień, perły i kapelusz

Emilia Krakowska znów pokazała, co to znaczy zadać szyku. Tym razem 84-letnia gwiazda pojawiła się na imprezie celebrującej kolejny rok z serialem "Na dobre i na złe". Krakowska nie stroni od wydarzeń show-biznesowych i chętnie bywa na czerwonym dywanie, gdzie udowadnia, że już nic nie musi, za to wszystko może! Zobaczcie zdjęcia.