Emilian Kamiński miłość życia poznał, gdy miała... 13 lat. Jak wyglądały początki ich znajomości z Justyną Sieńczyłło? "Śpiewałem pod jej balkonem"

Emilian Kamiński i Justyna Sieńczyłło musieli pokonać wiele przeszkód, aby być razem. Gdy poznali się pierwszy raz, była jeszcze nastolatką! "Ślub odbył się w ogrodzie w naszym domu"

Emilian Kamiński odszedł w wieku 70 lat w swoim domu w Józefowie, w gronie najbliższej rodziny. U jego boku była jego druga żona, Justyna Sieńczyłło. Para była razem przez 13 lat, doczekawszy się dwójki synów, Kajetana i Cypriana. Aktor miał także córkę z pierwszego małżeństwa, Natalię, ze związku z Izabellą Jarosz. Czemu to małżeństwo założyciela Teatru Kamienica nie przetrwało próby czasu? Pierwsza żona Emiliana Kamińskiego nie ukrywała, że nieobecność męża, związana z jego pracą, a także inne trudy życia z aktorem sprawiły, że nie widziała przyszłości tego związku.

Decyzję o rozwodzie podjął jednak sam aktor, ze względu na rodzące się uczucie do Justyny Sieńczyłło. Co ciekawe, drugą żonę miał poznać jeszcze kilka lat wcześniej, kiedy miała zaledwie 13 lat i starała się o rolę w "Szaleństwach Panny Ewy". To jej oczy miały szczególnie zapaść w pamięć Kamińskiemu.

Oczywiście, Emilian mówi, że mnie zapamiętał i mówi, że pamięta moje oczy. Czaruje dobrze, bo zaczarował mnie. Na szczęście nie zagrałam w "Szaleństwach panny Ewy", bo na pewno nie byłabym z nim, jestem o tym przekonana. On był dla mnie starym facetem, między nami jest jakieś 16 lat różnicy. Jak masz 14 lat, to nawet dwa lata robią różnicę - tłumaczyła w programie "Taka jak Ty" TVP Justyna Sieńczyłło.

Sam Emilian Kamiński wspominał, że kiedy po latach ponownie przecięły się ich drogi, od razu wiedział, że kłębią się w nim duże emocje.

Zapamiętałem niezwykłe oczy tej dziewczynki. Gdy po latach spotkałem ją w teatrze Ateneum, poznałem ją po oczach - przyznawała w rozmowie z magazynem "Tina".

Choć sam fakt tego, że zapałał uczuciem do młodszej o 17 lat dziewczyny, początkowo nie wzbudzał zaufania aktora, szybko zorientował się, że jest zbyt mocno zaangażowany, aby nie spróbować zdobyć jej względów.

Musiałem się trochę napracować, by zdobyć serce Justynki. Śpiewałem np. pod jej balkonem. To miały być romantyczne serenady - wspominał. "Praca" opłaciła się niedługo później, a para miała być szczęśliwa aż do końca dni aktora, którego dziś żegnamy. Piękna historia!

Emilian Kamiński na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Więcej zdjęć aktora w naszej galerii zdjęć poniżej!

