Emily Ratajkowski błaga o wybaczenie! Chodzi o nowy romans?!

Emily Ratajkowski po rozstaniu z mężem zmienia kochanków jak rękawiczki. Dopiero co gruchnęła kolejna wiadomość o nowym romansie pięknej modelki polskiego pochodzenia. Tym razem Emily Ratajkowski poderwała Harry'ego Stylesa. Jak pisze Hollywood Life, to oznacza skandal na salonach! Dlaczego? Według źródeł Hollywood Life chodzi o Olivię Wilde, byłą partnerkę piosenkarza. Rozstała się ona z Harrym Stylesem dopiero niedawno. Jak twierdzi Hollywood Life, obie panie przyjaźnią się, a Emily wie, że dopuściła się zdrady, tak szybko wskakując w objęcia piosenkarza. Według dziennikarzy modelka "błaga Olivię o wybaczenie"...

Emily Ratajkowski całowała się z Harrym Stylesem

Polską piękność przyłapano w Tokio na namiętnych pocałunkach z Harrym Stylesem. Gwiazdor od paru miesięcy koncertuje w Azji, między innymi w Japonii. Jak się okazuje, przyleciała tam do niego w odwiedziny właśnie Emily Ratajkowski. Para ewidentnie przypadła sobie do gustu i została przyłapana na namiętnych pocałunkach w Tokio. Wszystko się nagrało! Czy to tylko krótki romans, a może początek dłuższego związku?

Emily Ratajkowski. Kim jest modelka polskiego pochodzenia?

Emily Ratajkowski to jedna z najsławniejszych modelek świata. Zyskała rozgłos, rozbierając się na planie teledysku do piosenki Robina Thicke'a "Blurred Lines", reklamuje też własne kostiumy kąpielowe. Gwiazda nie kryje swoich polskich korzeni, niedawno postanowiła reklamować buty i torebki polskiej firmy CCC. Modelka rozwodzi się po czterech latach od ślubu z Sebastianem Bear-McClardem i dużo plotkowano o tym, że powodem były liczne zdrady producenta. Potem Emily Ratajkowski łączono z Bradem Pittem (59 l.), Petem Davidsonem (29 l.) czy DJ Orazio Rispo (35 l.).

Emily Ratajkowski is reportedly "begging" for forgiveness from friend Olivia Wilde after being spotted making out with Harry Styles.🔗: https://t.co/0c3lhxtpbq pic.twitter.com/qVjymX6GJt— Pop Crave (@PopCrave) March 27, 2023

HARRY STYLES AND EMILY RATAJKOWSKI OMG wst pic.twitter.com/aVnS7DfW6c— HIRING ETMIN📌 (@westenthu) March 26, 2023

