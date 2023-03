Emily Ratajkowski i Harry Styles są parą?! "Przyłapani na pocałunku"

Emily Ratajkowski całowała się na ulicy ze znanym piosenkarzem! Harry Styles już nie myśli o Olivii Wilde?

Emily Ratajkowski to jedna z najseksowniejszych gwiazd świata. Nie dziwota, bo przecież modelka może poszczycić się polskim pochodzeniem. Modelka w ostatnim roku szaleje na całego w życiu miłosnym! Zmienia kolejnych przystojniaków u swojego boku tak często, ze zdążyła już dawno zawstydzić samego Leonardo Di Caprio. Teraz polską piękność przyłapano w Tokio na namiętnych pocałunkach ze znanym piosenkarzem. Chodzi o Harry'ego Stylesa. Gwiazdor od paru miesięcy koncertuje w Azji, między innymi w Japonii. Jak się okazuje, przyleciała tam do niego w odwiedziny właśnie Emily Ratajkowski. Para ewidentnie przypadła sobie do gustu i została przyłapana na namiętnych pocałunkach w Tokio. Wszystko się nagrało! Czy to tylko krótki romans, a może początek dłuższego związku? Harry Styles niedawno rozstał się z aktorką Olivią Wilde.

Emily Ratajkowski. Kim jest modelka polskiego pochodzenia?

Emily Ratajkowski to jedna z najsławniejszych modelek świata. Zyskała rozgłos, rozbierając się na planie teledysku do piosenki Robina Thicke'a "Blurred Lines", reklamuje też własne kostiumy kąpielowe. Gwiazda nie kryje swoich polskich korzeni, niedawno postanowiła reklamować buty i torebki polskiej firmy CCC. Modelka rozwodzi się po czterech latach od ślubu z Sebastianem Bear-McClardem i dużo plotkowano o tym, że powodem były liczne zdrady producenta. Potem Emily Ratajkowski łączono z Bradem Pittem (59 l.), Petem Davidsonem (29 l.) czy DJ Orazio Rispo (35 l.).

Harry Styles & Emily Ratajkowski making out pic.twitter.com/4aBqhgVOTv— Daily Loud (@DailyLoud) March 26, 2023

Harry Styles and Emily Ratajkowski spotted kissing in Tokyo. pic.twitter.com/F2PXeK7wli— Pop Base (@PopBase) March 26, 2023

