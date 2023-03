Emily Ratajkowski reklamuje polską firmę! Zobacz, jak wypadła w kampanii CCC

Maciej Stuhr żartuje z wyroku dla ojca! "Osioł roku, słynne zero siedem"

Emily Ratajkowski w kampanii reklamowej CCC. Sławna modelka o polskich korzeniach reklamuje polską firmę

Emily Ratajkowski to jedna z najsławniejszych modelek świata. Zyskała rozgłos, rozbierając się na planie teledysku do piosenki Robina Thicke'a "Blurred Lines", reklamuje też własne kostiumy kąpielowe. Gwiazda nie kryje swoich polskich korzeni, a teraz postanowiła reklamować buty i torebki polskiej firmy CCC. Ujawniono już zdjęcia i filmy z udziałem Emily Ratajkowski. Jak zwykle, gdy modelka pojawia się w pobliżu, zrobiło się naprawdę gorąco! Chociaż gwiazda jest ubrana skromnie, aż kipi seksem! Na pewno niejeden fan Emily Ratajkowski rzuci się na najbliższy sklep CCC jak szalony. Gwiazda pozuje w sportowych wiosennych butach, pastelowych wiosennych kreacjach i wygodnych mokasynkach. Musisz to zobaczyć!

Emily Ratajkowski. Miłość, mąż, rozwód. Z kim spotykała się polska modelka?

Modelka parę miesięcy temu złożyła wniosek o rozwód po czterech latach od ślubu z Sebastianem Bear-McClardem i dużo plotkowano o tym, że powodem były liczne zdrady producenta. Potem Emily Ratajkowski łączono z Bradem Pittem (59 l.), jednak romans z byłym mężem Angeliny Jolie nie przetrwał zbyt długo. Następnie modelkę przyłapano w czułych objęciach byłego chłopaka Kim Kardashian, Pete'a Davidsona (29 l.). A w listopadzie "Page Six" napisał, że gorącej Emily nie wystarcza już jeden mężczyzna. Piękna modelka polskiego pochodzenia według plotek opisywanych przez amerykańskie media spotykała się wtedy z dwoma przystojniakami naraz, a jej drugim wybrankiem był DJ Orazio Rispo (35 l.). Potem rzuciła Pete'a Davidsona i poderwała Jacka Greera (35 l.), nowojorskiego artystę. Następnie tuliła na Instagramie piosenkarza Mosesa Sumney (30 l.)

