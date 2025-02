Eurowizja 2025: Jedenasty kandydat w polskich preselekcjach! Wielkie zamieszanie. "On może wygrać"

Eurowizja 2025. Polskie preselekcje stają się coraz ciekawsze! Do walki, która odbędzie się 14 lutego 2025 roku na antenie TVP, dołącza właśnie jedenasty kandydat. Teo Tomczuk z utworem "Immortal" otrzymał "dziką kartę" i postara się o reprezentowanie naszego kraju w konkursie. Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń, 18-letni artysta zgłosił się do preselekcji w regulaminowym konkursie, ale ostatecznie nie został zakwalifikowany z powodu problemów dotyczących obywatelstwa. Mężczyzna jest bowiem polsko-norweskim wokalistą. Po głębszej analizie okazało się, że Tomczuk spełnia wszelkie wymogi, więc Telewizja Polska postanowiła go "przywrócić" i dać mu dziką kartę uczestnictwa. Teo trafia więc do puli rzutem na taśmę. Zmierzy się on z pozostałymi uczestnikami, czyli: Janusz Radek, Kuba Szmajkowski, Marien, Daria Marx, Justyna Steczkowska, Dominik Dudek, Sonia Maselik, Tynsky, Sw@da x Niczos oraz zespół Chrust. Czy Teo stanie się czarnym koniem polskich preselekcji, które zaplanowano na 14 lutego 2025 roku? Do tej pory w tej roli widziano przede wszystkim Justynę Steczkowską lub Sw@da x Niczos. Niektórzy twierdzą, że 18-latek może "mocno zamieszać". Szczegóły poniżej.

Teo Tomczuk podbił serce Julii Wieniawy. W Norwegii młode kobiety do niego wzdychają

Co ciekawe, Teo Tomczuk już kiedyś próbował swoich sił w polskim show-biznesie. Wystąpił na przykład w naszej odsłonie programu "Mam Talent", gdzie swoim występem podbił serce między innymi Julii Wieniawy. W Norwegii młode kobiety również do niego wzdychają. 18-latek bez wątpienia ma dobry głos i świetną prezencję. Ale czy to wystarczy?

- Może nieźle zamieszać. (...) Justyna ma się kogo obawiać. (...) To może być czarny koń tych preselekcji - czytamy w licznych komentarzach w mediach społecznościowych. Dla równowagi nie brakuje także tych, w których ludzie twierdzą, że uczestnictwo Teo Tomczuka nic nie zmieni. - Kiepska piosenka, chłopak nijaki. (...) Nie przebije się - wskazują fani Eurowizji.

Młody artysta urodził się w Norwegii jako syn Polaków, którzy emigrowali w 2004 roku. Po raz pierwszy wystąpił przed publiką w wieku 11 lat, potem pokazywał w sieci nagrania swoich utworów i coverów innych znanych piosenek. W 2022 roku otrzymał przyznawaną przez norweską rozgłośnię radiową NRK nagrodę Luttprisen dla debiutanta roku. Czy polska publiczność również go pokocha? Przekonamy się już niebawem.

Zobacz galerię zdjęć: Eurowizja 2025. Teo Tomczuk na polskich preselekcjach

Sonda Eurowizja 2025. Czy Teo Tomczuk ma szansę wygrać polskie preselekcje? Tak Nie Nie wiem

Autor: