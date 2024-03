Ewa Chodakowska dała świadectwo wiary na Instagramie. Jej słowa wywołały gorącą dyskusję

Ewa Chodakowska opublikowała świadectwo wiary. Oczekuje tolerancji

Ewa Chodakowska nigdy nie ukrywała tego, że wiara odgrywa w jej życiu szczególną rolę. Trenerka przygotowując się do świąt Wielkiej Nocy postanowiła podzielić się z internautami swoim świadectwem, czym wywołała dyskusję. tematy religijne wciąż budzą w Polakach ogromne emocje. Jedni doceniają celebrytów, którzy przyznają się do swoich zapatrywań religijnych, inni uważają to za zbytnie epatowanie prywatnością. Może dlatego swoje wyznanie trenerka rozpoczęła od wyznania, że co roku "zbiera cięgi" za wyznanie na Instagramie swojej wiary. "Co roku w Wielki Piątek zbieram cięgi za dzielenie się tutaj świadectwem wiary. Ponoć nie wypada. To niepopularne. To niemodne. I zdaniem wielu skazane na ostracyzm… Wstydzić się wiary? Nigdy w życiu... (...) Moja wiara, to mój kręgosłup moralny. Mój niezachwiany system wartości. Nie liczę na akceptację otoczenia. Ale w czasach głośnej walki o tolerancję, oczekuje tolerancji" - czytamy w poście.

Słowa Chodakowej wywołały poruszenie. Padły słowa o hipokryzji i sumieniu

Te słowa wywołały spore poruszenie wśród obserwujących ją osób. Wywiązała się dyskusja, która podzieliła internautów. Wielu z nich doceniło szczerość trenerki i chęć dzielenia się miłością do Boga. "Podziwiam Cię co roku, że odważnie wyznajesz wiarę jako jedna z nielicznych. Hejt na wiarę staje się coraz bardziej popularny, a tyle się mówi o tolerancji. Mamy szanować wszystkich, wszystko, ale nie wiarę katolicką. Smutne to."

Pojawiły się jednak także mniej przychylne komentarze. Jedna z internautek zarzuciła Chodakowskiej hipokryzję, bo z jednej strony epatuje wiarą, a z drugiej swoimi poglądami na bezdzietność w małżeństwie. "Szerzenie wiary jest super ale to że ciągle podkreślasz jak bardzo nie chcesz mieć dzieci w małżeństwie to już podchodzi pod hipokryzję niestety…". Odpowiedź przyszła bardzo szybko: "Pozwól, że to ja będę odpowiedzialna za mój rachunek sumienia. Jeśli będę kiedyś rozliczona z bezdzietności z wyboru, to na pewno nie przez Ciebie. Nie jesteś wyrocznią."

