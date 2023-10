Ewa Chodakowska i Anna Lewandowska - ostateczne starcie. Która z trenerek okazała się... bogatsza?

Żona reaguje po skazaniu Michała Wiśniewskiego na karę więzienia! Łzy cisną się do oczu. Co będzie z dziećmi?!

Najbogatsze Polki. Ewa Chodakowska i Anna Lewandowska

Jak możemy przeczytać w podsumowaniu listy „50 najbogatszych Polek" - nigdy nie były one tak bogate jak teraz. By znaleźć się w zestawieniu, trzeba dysponować co najmniej 103 mln zł majątku - w ub. r. były to 63 mln! Ewa Chodakowska, z wynikiem 220 mln złotych, zajęła 34. miejsce, czyli trzy oczka niżej niż przed rokiem. Trenerka prowadzi kilka różnych spółek, które zajmują się produkcją zdrowej żywności, naturalnych kosmetyków czy cateringu dietetycznego. Anna Lewandowska spadła o dwa miejsca. Z wynikiem 339 mln zł zajęła 26. miejsce. Ona także sprzedaje własną żywność, kosmetyki, catering dietetyczny. Jak widać, można nieźle na tym zarobić.

Kto jest najbogatszą Polką?

Jak informuje "Wprost" - pierwsze miejsce pozostało bez zmian. "Tytuł najbogatszej kobiety w Polsce należy nieprzerwanie od 8 lat do Dominiki Kulczyk. W porównaniu z zeszłym rokiem lekko zmniejszyła swój stan posiadania" - czytamy. Na ile wyceniany jest jej majątek? UWAGA! 8,6 mld złotych!

Polecany artykuł: Ewa Chodakowska nagrodzona za swoje słodycze

Ewa Wąsikowska VIDEOBLOG: Chodakowska vs Lewandowska. Konflikt czy współpraca? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.