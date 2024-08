Ewa Chodakowska popiera apel "Super Expressu". Mieszkanie dla Julii Szeremety

Julia Szeremeta do Polski przywiozła srebrny krążek Igrzysk Olimpijskich. To dotychczas jedno z jej największych osiągnięć w sporcie. Młoda pięściarka mimo skromnych warunków, w których mieszka dała z siebie wszystko i pokazała ogromne serce do walki. W związku z tym "Super Express" postanowił rozpocząć akcję, aby 20-letnią zawodniczkę nagrodzić tak, jak olimpijską mistrzynię. W sprawie już wypowiedziało się wielu uznanych sportowców. Głos zabrała też Ewa Chodakowska.