Ewa Chodakowska reaguje na uwagi dotyczące wyglądu. "Każda z nas to dzieło sztuki"

Ewie Chodakowskiej nie można odmówić ogromnego sukcesu. Miliony obserwatorów, liczne biznesy, 30. miejsce na liście w dorocznym rankingu najbogatszych Polek prezentowanym przez "Wprost", a także szczęśliwe małżeństwo - wiele osób mogłoby i z pewnością zazdrości popularnej trenerce takiego życia. Jest jednak obszar, w którym sportsmenka mierzy się z wieczną krytyką - jest to wygląd. Internauci regularnie pozwalają sobie na komentarze dotyczące aparycji Chodakowskiej, a gwieździe zdarzało się już w prześmiewczy sposób na nie odpowiadać lub do nich nawiązywać w kolejnych wypowiedziach. W ostatnim poście na Instagramie trenerka ponownie zdecydowała się odnieść do kąśliwych uwag, jakie ją spotykają:

"Brzydka", "Paszkwil", "Lustra nie ma", "Lepiej jednak mieć ładną twarz niż ładny tyłek". Hmm… jak dobrze, że to nie uroda świadczy o mojej wartości… Inaczej, po tych wszystkich "komplementach", zamknęłabym się w klinice chirurgii plastycznej i wyszłabym z niej pewnie po miesiącu już jako INNA OSOBA - napisała wprost Chodakowska.

Dalej trenerka wszystkich Polek przyznała, że ludziom ładnym jest w życiu łatwiej, ale o ile urodę nietrudno poprawić, to inteligencja jest czymś, nad czym trudniej popracować. Gwiazda podkreśliła także, że tym, dzięki czemu jesteśmy w stanie spełniać obrane cele, są wiedza, kreatywność, wytrwałość i umiejętności. Dalej Chodakowska porównała urodę do sztuki, której ocena zawsze jest subiektywna. Na końcu zaapelowała do obserwatorek:

Dziewczyny!!! Wierząc w swoje mocne strony, jesteście najpiękniejsze. Bo uroda i atrakcyjność rodzą się z pewności siebie! A nic nie ma bardziej atrakcyjnego niż pewna siebie i inteligentna kobieta.

Te motywacyjne słowa spotkały się z dużym i jednocześnie bardzo pozytywnym odzewem. Kobiety nie szczędziły trenerce komplementów:

Jesteś piękną kobietą na zewnątrz i wewnątrz. Ludzi po prostu zżera zazdrość i to jest ich problem, a nie Twój.

Ojejku… bardzo potrzebny post. Ja uważam, że emanujesz pięknem i dobrą energią. Szczególnie na żywo! Nieczęsto spotyka się kogoś, kto ma tyle światła w sobie. LOVE!

Piękna kobieta i piękny człowiek.

Bez piękna i mądrości w środku nawet najpiękniejsza buzia jest pusta. Ty Ewuś, jesteś piękna, mądra, silna i masz też piękne serducho - rozpływały się pod postem gwiazdy internautki.

