Ewa Chodakowska to prawdziwa gwiazda nie tylko polskiego show biznesu, ale i świata sportowego. Codziennie motywuje setki, jeśli nie tysiące kobiet, do zdrowszego stylu życia. Jej treningi okazały się strzałem w dziesiątkę, choć nie tylko z tego słynie Chodakowska. Teraz jedna z najbogatszych i najbardziej wpływowych Polek postanowiła opowiedzieć co nieco o... swoich zarobkach. Trudno się dziwić, bo oprócz prowadzenia swojej działalności Chodakowska może też liczyć na współprace z różnymi firmami. To wszystko, w połączeniu z jej biznesem, który stał się stylem życia (a może raczej odwrotnie), wpływa na jej sytuację finansową. Co na temat pieniędzy i tego, jak wyglądają jej zarobki, ma do powodzenia sama Ewa Chodakowska? To może wielu zaskoczyć.

Ewa Chodakowska wprost o swoich zarobkach. Aż nam kapcie spadły! Zaskakujące słowa

Ewa Chodakowska w rozmowie z Plotkiem powiedziała wprost, że jej pieniądze są"uczciwie zarobione" i jest to "jasna sprawa". Później wypowiedziała się na temat tego, jak wyglądają jej zarobki. Wychodzi na to, że gwiazda nie narzeka.

- Mam kasę, zarabiam dużo pieniędzy. Natomiast ta kasa zawsze była jakimś skutkiem ubocznym tego, co robię. Gdybym miała pracować dla pieniędzy, to pewnie mogłabym teraz z mężem wyjechać gdzieś na drugi świata i żyć w sielance po ostatni dzień naszego życia - powiedziała Ewa Chodakowska, zastrzegając, że duży przypływ gotówki nie sprawił, że do głowy uderzyła jej woda sodowa.- Staram się mieć rozsądną, fajną relację z pieniędzmi. Nigdy się chyba przez to nie odkleiłam, a przynajmniej mam taką nadzieję, ale to pewnie osoby z zewnątrz mogłyby to przeanalizować. Stać mnie praktycznie na wszystkie rzeczy, na które mam ochotę. Nie oznacza to jednak, że tym wszystkim się obwieszam, kupuję, ścigam - dodała w rozmowie z Plotkiem.

Jakie są dwie rzeczy, na które Chodakowskiej nigdy nie szkoda pieniędzy? To... jedzenie oraz podróże. Gwiazda mówi, że potrafi sporo zapłacić za rachunek w restauracji, a podróże dają jej satysfakcję. - Nie mam jednak potrzeby epatowania tym bogactwem. Oczywiście, są samochody, są ubrania markowe, ale myślę, że bez przesady - powiedziała wprost.

