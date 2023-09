Koszmar Ewy Gawryluk! "Dosyć wcześnie tego doświadczyłam". Poniżające?!

To prawdziwy przełom. Jadwiga Barańska przemówiła do fanów! Nie uwierzycie, co napisała

Ewa Gawryluk ofiarą dyskryminacji! Gwiazda "Na Wspólnej" była "za stara"

Ewa Gawryluk słynie z odważnych wyznań. Wielka gwiazda serialu "Na Wspólnej" jakiś czas temu zdradziła, że dostaje zdjęcia.. męskich członków. Obleśni internauci składali aktorce niemoralne propozycje po tym, gdy wyszło na jaw, że Ewa Gawryluk po 22 latach rozstała się ze swoim mężem Waldemarem Błaszczakiem. 56-letnia gwiazda "Na Wspólnej" dla wielu mężczyzn jest niezwykle atrakcyjną partią. Nic dziwnego, bo po aktorce zupełnie nie widać upływającego czasu. Aż dziw bierze, że Ewa Gawryluk już lata temu padła ofiarą dyskryminacji na tle wieku! Dla młodej dziewczyny to mógł być koszmar! - Dosyć wcześnie tego doświadczyłam. W wieku 29 lat byłam za stara na postać, która miała mieć 25 lat. W tym zawodzie jest szczególnie spotykane to, że zagląda nam się w dowody osobiste i według nich robi się casting - wyznała aktorka w rozmowie z serwisem cozatydzien.tvn.pl.

Ewa Gawryluk o ageizmie i początkach kariery

Na szczęście Ewa Gawryluk podchodzi do tego z dystansem i stara się nie przejmować ageizmem, czyli dyskryminacją z powodu wieku. - Po prostu się tym nie przejmować, iść po swoje. To, że się starzejemy, dotyczy nas wszystkich i tu nie ma co filozofii jakiejś dopisywać - zauważyła rozsądnie aktorka. Co ciekawe, Ewa Gawryluk pokusiła się o pewną refleksję dotyczącą początków kariery. Jak stwierdziła, dziś byłaby odważniejsza. - Ten zawód wymaga od nas takiego ekshibicjonizmu, na który nie zawsze jesteśmy gotowi będąc w młodym wieku, a tak naprawdę nie ma się czego wstydzić - przekonywała gwiazda "Na Wspólnej".

