Ewa Wachowicz zdradziła, czy przyjmuje księdza po kolędzie. I co z kopertą z pieniędzmi?! "Proszę dać na tacę"

Ewa Wachowicz nie należy do grona tych gwiazd, które chętnie mówią o swoim przywiązaniu do religii. Inaczej niż np. nawróceni celebryci czy ekstremalnie wierzące gwiazdy dawna miss niezapytana raczej nie opowiada o wierze, nie chwali się tym, jak często się modli i publicznie nie ocenia rzeczywistości przez pryzmat chrześcijaństwa.

Ale jest mocno wierząca, co zdradziła w jednym z niedawnych wywiadów!

Ewa Wachowicz przyjmuje księdza po kolędzie

Ewa Wachowicz lata temu zdobyła koronę najpiękniejszej Polki, ale od dekad słynie nie tylko z urody, a również talentu do gotowania. Pokazuje go w programach telewizyjnych i w sieci. W mediach, czy to typowych, czy społecznościowych, raczej nie porusza kwestii wiary. Jednak zapytana o religię, odpowiada.

Ostatnio Wachowicz została zagadnięta o temat, który wciąż jest aktualny - mowa o odwiedzinach duszpasterskich odbywających się zazwyczaj po Nowym Roku. W różnych rejonach kraju wyglądają one nieco inaczej - są miejsca, gdzie ksiądz puka do wszystkich mieszkań, są takie, gdzie z księdzem trzeba się wcześniej umówić i zgłosić chęć przyjęcia duchownego.

Przyjmuję księdza po kolędzie. Jestem umówiona z moim proboszczem. Księże Stanisławie, czekam - zdradziła Wachowicz zapytana o to przez Pomponik.

I dodała co nieco na temat słynnych kopert z pieniędzmi na Kościół, o których sporo się mówi w okresie wizyt duszpasterskich w domach wiernych:

Ja nigdy nie miałam sytuacji takiej, że trzeba dawać kopertę. Wręcz przeciwnie, miałam sytuację odwrotną, że absolutnie nie. Ja byłam wiele razy w sytuacji postawiona, że mnie było niezręcznie, bo ja byłam przygotowana z kopertą, a ksiądz powiedział, że absolutnie nie, to jest wizyta duszpasterska, ona na tym nie polega, proszę przyjść do kościoła, proszę dać na tacę, dać na mszę. Także ja byłam w tej drugiej sytuacji.

Ewa Wachowicz jest wierząca, ale niewiele o tym mówi

Wachowicz w wywiadach częściej niż o wierze wspomina do miłości do ludzi czy dobru. Ale zdarza jej się wyznać to i owo.

W Boga wierzę. W miłość wierzę. I wierzę w dobrych ludzi. Żyjemy w bardzo trudnych czasach. Najpierw był COVID, teraz wojna w Ukrainie… Trudno z tym żyć, ale wierzę, że na samym końcu dobro i tak zwycięży (...) Modliłam się do Judy Tadeusza i do świętej Rity. Za ich pośrednictwem chciałam rozmawiać z Bogiem - opowiadała w "Vivie!".

A w Tygodniku Powszechnym wytłumaczyła, czemu o religii mówi tak niewiele:

(...) sprawy wiary są tak osobiste i tak intymne, że nie powinno się o nich mówić. Ale wiarę mam w sobie - to jest moje szczęście.

