Ewa Wachowicz niedawno wzięła kolejny ślub. Wiadomo, co z jej poprzednim mężem!

Ewa Wachowicz to prawdziwa kobieta sukcesu. O modelce zrobiło się bardzo głośno, gdy w 1993 roku została rzeczniczką rządu premiera Waldemara Pawlaka. Miała wówczas zaledwie 23 lata, a szef rządu był starszy od niej tylko o 11 lat. Po przygodzie z polityką Ewa Wachowicz założyła firmę producencką, prowadziła też teleturniej "100 procent dla stu" w telewizji Polsat. Potem z kolei była m.in. jurorką w programie "Top Chef". Brała także udział w piątej edycji show "Taniec z gwiazdami" w TVN. O zawodowej karierze byłej Miss Polonia można długo się rozpisywać, ale Ewa Wachowicz ma też bardzo ciekawe życie prywatne. Niedawno modelka wzięła kolejny ślub. Jej mężem został dziennikarz Sławomir Kowalewski. Wcześniej para wiele lat żyła w związku nieformalnym. - Nasz Najszczęśliwszy Dzień - napisała w mediach społecznościowych po ceremonii Ewa Wachowicz. Ślub odbył się 2 września 2023 roku.

Dla modelki i byłej rzeczniczki rządu nie było to pierwsze wyjście za mąż. W 1996 roku Ewa Wachowicz poślubiła innego dziennikarza - Przemysława Osuchowskiego. Cztery lata później na świat przyszła ich córka - Aleksandra. Związek jednak próby czasu nie przetrwał, nad czym modelka ubolewała w rozmowie z "Vivą".

- wyznała Ewa Wachowicz. Teraz była Miss Polonia zdradziła, jakie obecnie ma relacje z byłym mężem. Można rzec, że są one wzorowe! Gdyby wszyscy rozwodnicy mieli takie stosunki...

Można mieć dobre relacje ze swoim byłym i ja mogę się tym poszczycić. Ostatnio nawet w restauracji ugościłam go obiadem, usiedliśmy sobie we dwójkę, córka się do nas dosiadła i to są właśnie najpiękniejsze chwile