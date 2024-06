Ewelina Flinta kariera: "Idol", "Żałuję", "Twoja twarz brzmi znajomo", Opole

Ewelina Flinta wielką sławę zdobyła w latach dwutysięcznych, gdy zaprezentowała swoje kapitalne możliwości wokalne w programie "Idol". Ostatecznie piosenkarka zajęła tam drugie miejsce, przegrywając w finale tylko z Alicją Janosz. Po "Idolu" Ewelina Flinta zrobiła całkiem niezłą karierę muzyczną (jej przebój "Żałuję" stał się evergreenem). Był jednak czas, w którym gwiazda niemal zupełnie zniknęła ze świata show-biznesu. Wszystko zmieniło się w roku 2023. Piosenkarka pojawiła się w programie "Twoja twarz brzmi znajomo", gdzie zrobiła prawdziwą furorę. Potem był wspomniany występ na festiwalu w Opolu. Ci, którzy słuchali "wykonu" Eweliny Flinty, do dziś mają w uszach "Kwiaty we włosach" w jej wykonaniu. Życie legendarnej uczestniczki "Idola" nie zawsze układało się różowo. W najnowszym wywiadzie z portalem Plejada Ewelina Flinta wróciła do traumatycznych wspomnień. Piosenkarka wyskoczyła z jadącego samochodu, by ratować się przed podchmielonymi mężczyznami! Ci ją wulgarnie zwyzywali!

Koszmar Eweliny Flinty w samochodzie. " Nie chcieli nas wypuścić. Błagałyśmy, żeby nas wysadzili. Oni nic sobie z tego nie robili"

Przyszła gwiazda w muzyce stawiała wówczas pierwsze kroki. Miała zaledwie 16 lat. To był prawdziwy koszmar! - Wracałam z koleżankami ze szkoły w Lubsku do Jasienia. Nasz autobus nie przyjechał, był środek dnia, byłyśmy we trzy, więc stwierdziłyśmy, że wrócimy autostopem. Byłyśmy przekonane, że nic złego nam się nie stanie. Zatrzymałyśmy samochód, w którym jechało dwóch facetów. Usiadłyśmy z tyłu i dopiero gdy ruszyłyśmy, poczułyśmy od nich alkohol. Po przejechaniu pięciu kilometrów poprosiłyśmy, żeby się zatrzymali. Oni zaczęli się śmiać. Nie chcieli nas wypuścić. Błagałyśmy, żeby nas wysadzili. Oni nic sobie z tego nie robili. Dopiero gdy moja koleżanka otworzyła drzwi, zwolnili. Wtedy wyskoczyłyśmy z jadącego auta na ulicę. A oni krzyczeli za nami: "wracać k**wy!" - wspominała Ewelina Flinta. - To było traumatyczne przeżycie. Przecież gdyby mojej koleżance zabrakło odwagi i nie otworzyła tych drzwi, mogło skończyć się tragicznie. Najgorsze było to, że ja siedziałam na środku, więc wyskakiwałam z auta jako ostatnia. Bałam się, że nie zdążę i zostanę sama z tymi facetami - piosenkarka do dziś przeżywa tę sytuację.

Ewelina Flinta partner, siostra, choroba

Ewelina Flinta niemal nie opowiada o swojej rodzinie i partnerach. Wiadomo, że artystka nie ma dzieci. Lata temu media pisały o tym, że jest w związku z basistą i kompozytorem Radosławem Zagajewskim. Ważną postacią w życiu Eweliny Flint jest jej siostra Aneta Flinta-Małachowska. Przy okazji jej urodzin piosenkarka wspomniała inną - tym razem przyjemną historię z czasów licealnych. - Gdy byłam w drugiej klasie liceum, to ona powiedziała, bym na szkolnym festiwalu zaśpiewała "Piece of my heart" Janis Joplin i mimo, że zupełnie nie wierzyłam, że potrafię, dzięki jej wierze i wsparciu, wygrałam. Nawiasem mówiąc, miałam wtedy ponad 38 stopni gorączki i ledwo mówiłam. Kochamy się i wspieramy. Jak dobrze, że jesteś. Siła sióstr! - pisała na Facebooku. Nie jest też tajemnicą, że Ewelina Flinta zmagała się z depresją. Trafiła nawet do psychiatry. W poruszającym wpisie w mediach społecznościowych artystka apelowała o to, by nie bagatelizować tej choroby. -Skoro z grypą, zwichniętą kostką, czy wysypką idziemy do lekarza, to tym bardziej z depresją. To podstępna choroba, bezpośrednio zagrażająca życiu - podkreśliła.

