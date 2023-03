Dom Wielkiego Brata w totalnej ruinie. Uczestniczka programu zszokowana tym, co zastała w luksusowej willi

Co tam się stało?

Magdalena Stępień przeszła wiele traumatycznych chwil w związku z leczeniem i śmiercią syna. Modelka, która zdecydowała się publicznie przeżywać żałobę, zaczęła się sporadycznie pojawiać na branżowych imprezach, a ostatnio ujawniła szczegóły swojego związku. Wszystko po to, by na bieżąco utrzymywać kontakt z fanami.

Magda Stępień opowiedziała o nowym związku. Jej partner jest znany!

Magda Stępień robi, co może, by nie wydało się, z kim się aktualnie spotyka. Do tej pory bardzo niechętnie opowiadała nawet o nowym chłopaku, ale ostatnio na InstaStories wprost przyznała, że mężczyzna jest osobą znaną!

- Cenimy sobie naszą prywatność i dotychczas udaje nam się ją chronić. Mamy nadzieję, że uda nam się jak najdłużej - poinformowała, odpowiadając na jedno z pytań.

Jednocześnie modelka nie omieszkała pominąć pytania, które odnosiło się do Kuby Rzeźniczaka, który zostawił ją dla innej kobiety (aktualnej żony), gdy Stępień była w ciąży.

- Nie bałaś się zaufać facetowi po tym, co przeszłaś? - dopytywała internautka.

- Nie można mierzyć każdego taką samą miarą - odparła, dodając, że aktualny ukochany jest „najlepszym wsparciem, jakie mogła sobie wymarzyć”.

Jesteście ciekawi, kto skradł jej serce?