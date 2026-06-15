"Farma Bagiego" - o co chodzi w programie? Kto wystąpi? Gdzie oglądać?

"Farma Bagiego" - zasady programu

Uczestnicy programu wyjeżdżają na tytułową "Farmę Bagiego". Tam grupa osób znanych z mediów zostaje podzielona na dwie drużyny. Obie ekipy rywalizują ze sobą w różnych rozgrywkach. Czekają na nich wyzwania w wielu dziedzinach. Siłowe, ale nie tylko. Liczy się nie tylko sprawność fizyczna, ale też intelektualna. Aby przetrwać w programie, trzeba zawierać sojusze, ponieważ co jakiś czas odbywają się obrady, na których dochodzi do eliminacji uczestników. Format zawiera elementy zarówno "Farmy" Polsatu, jak i "The Traitors".

"Farma Bagiego" - nagroda dla fanów

Zwycięzca programu będzie miał okazję spełnić marzenie jednego ze swoich fanów. Każdy uczestnik otrzymał własny hashtag, który widzowie mogą umieszczać w komentarzach pod kolejnymi odcinkami. Po ogłoszeniu zwycięzcy, spośród osób wspierających go za pomocą odpowiedniego hashtagu wylosowany zostanie jeden szczęśliwiec. Nagrodą będzie 10 tysięcy złotych oraz ekskluzywne wakacje dla dwóch osób.

ZOBACZ TAKŻE: Bagi i Magda Tarnowska potwierdzili związek! Zamieścili urocze nagranie

Bagi skomentował rozstanie Żugaj

"Farma Bagiego" - uczestnicy

Na udział w "Farmie Bagiego" zdecydowali się:

Gawronek – influencer

Crazy Oliwka - influencerka

Karolina Mrozicka – influencerka (Dre$$code)

Navcia - streamerka

Damian Glinka – dziennikarz

Weronika Białek – influencerka

Maja Janowska – influencerka i piosenkarka

Miłosz Kulesza – influencer (Dre$$code)

Maciek Operator – operator kamery grupy Dre$$code

26

"Farma Bagiego" - gdzie oglądać?

"Farma Bagiego" to nie jest program telewizyjny. Odcinki zamieszczane są w internecie na oficjalnym kanale na YouTube Mikołaja Bagińskiego. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a ostatni zostanie opublikowany 27 czerwca.