"Farma Bagiego" - o co chodzi w programie? Kto wystąpi? Gdzie oglądać?

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"Farma Bagiego" - zasady programu
Uczestnicy programu wyjeżdżają na tytułową "Farmę Bagiego". Tam grupa osób znanych z mediów zostaje podzielona na dwie drużyny. Obie ekipy rywalizują ze sobą w różnych rozgrywkach. Czekają na nich wyzwania w wielu dziedzinach. Siłowe, ale nie tylko. Liczy się nie tylko sprawność fizyczna, ale też intelektualna. Aby przetrwać w programie, trzeba zawierać sojusze, ponieważ co jakiś czas odbywają się obrady, na których dochodzi do eliminacji uczestników. Format zawiera elementy zarówno "Farmy" Polsatu, jak i "The Traitors".
"Farma Bagiego" - nagroda dla fanów
Zwycięzca programu będzie miał okazję spełnić marzenie jednego ze swoich fanów. Każdy uczestnik otrzymał własny hashtag, który widzowie mogą umieszczać w komentarzach pod kolejnymi odcinkami. Po ogłoszeniu zwycięzcy, spośród osób wspierających go za pomocą odpowiedniego hashtagu wylosowany zostanie jeden szczęśliwiec. Nagrodą będzie 10 tysięcy złotych oraz ekskluzywne wakacje dla dwóch osób.
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"Farma Bagiego" - uczestnicy
Na udział w "Farmie Bagiego" zdecydowali się:
- Gawronek – influencer
- Crazy Oliwka - influencerka
- Karolina Mrozicka – influencerka (Dre$$code)
- Navcia - streamerka
- Damian Glinka – dziennikarz
- Weronika Białek – influencerka
- Maja Janowska – influencerka i piosenkarka
- Miłosz Kulesza – influencer (Dre$$code)
- Maciek Operator – operator kamery grupy Dre$$code
"Farma Bagiego" - gdzie oglądać?
"Farma Bagiego" to nie jest program telewizyjny. Odcinki zamieszczane są w internecie na oficjalnym kanale na YouTube Mikołaja Bagińskiego. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a ostatni zostanie opublikowany 27 czerwca.