Przykra wiadomość

Fatalne wieści o zdrowiu Marka Gaszyńskiego. Autor "Snu o Warszawie" trafił do szpitala w ciężkim stanie

Marek Gaszyński (84 l.) to dziennikarz, prezenter muzyczny oraz autor ponad 150 tekstów piosenek. Mężczyzna napisał m.in. słowa do "Snu o Warszawie", który stał się jednym z największych hitów Czesława Niemena (+64 l.). Jak poinformowała córka Gaszyńskiego, dziennikarz trafił do szpitala. Jest w ciężkim stanie.