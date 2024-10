"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" odcinek 8. Aleksander Sikora dał fenomenalny występ

Za nam 8. odcinek programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Na początku widzowie zobaczyli samą Majkę Jeżowską, która pojawiła się na scenie w towarzystwie swojego partnera z "Tańca z gwiazdami" - Michała Danilczuka. Wielkim wygranym odcinka, który wyemitowany został w piątek, 25 października, był Aleksander Sikora, były gwiazdor TVP. Dał on fenomenalny występ, wcielając się w Krzysztofa Cugowskiego. Prezenter wykonał utwór Budki Suflera "Twoje radio". Oczarowana scenicznym popisem Aleksandra Sikory była Justyna Steczkowska, jurorka "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Jestem w szoku, bo prawie jakbym się spotkała z Cugiem. Wyglądasz świetnie, prawie jak oryginał, ale ten glos mnie naprawdę zaskoczył. Nie wiem, czy to ta dziesiątka dała ci tyle siły, że tak poleciałeś dalej. W pierwszej zwrotce drugi "to ja" było identyczne z oryginałem. Jestem pod wrażeniem, bo to nie jest twój głos. Tutaj musiałeś wykonać ogromną prace, żeby dodać tej chrypy, siły

- stwierdziła piosenkarka. Do beczki miodu dodała jednak łyżkę dziegciu.

Jedyna różnica, że ty śpiewałeś falsetem w górze, a cały urok głosu Krzysztofa Cugowskiego to jest to, że te wysokie dźwięki tenorowe ciągnie w nieskończoność i tego mi zabrakło. Ale to już jest marudzenie starej diwy, która chce coś mądrego powiedzieć

- dodała Justyna Steczkowska.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" odcinek 8. Kto wygrał? Klasyfikacja generalna

Aleksander Sikora został zwycięzcą 8. odcinka show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Były gwiazdor TVP prowadzi też w klasyfikacji generalnej. Za jego plecami plasują się Basia Wypych i Patricia Kazadi. Pierwsza w ostatnim odcinku zaśpiewała "Paranoid" z repertuaru Ozzy'ego Osbourne'a. Ten występ także został doceniony przez Justynę Steczkowską.

Nie wierzę, jak ta śliczna blondynka, która była sexowną Marylin jest tak doskonała w tej roli aktorskiej. Doskonale go zagrałaś, byłaś Ozzym z tego koncertu. Mało tego, nawet świetnie to zaśpiewałaś, mając tak wysoki głos, zjechałaś do piekła i postarałaś się zrobić Ozzy'ego, co było w twoim przypadku wyjątkowo trudne, bo to jest kompletnie nie twój głos, więc pewnie zdarłaś gardło, co jest oczywiste, ale efekt był doskonały. Taki ledwo trzymający się na tej scenie, resztkami sił śpiewający, upadający czarny anioł. Brawo Basiu, bo to było bardzo dobre pod każdym względem

- zachwycała się nasza diwa. Z kolei Patricia Kazadi zmierzyła się z utworem "Talk Dirty" Jasona Derulo. Jej występ ocenił Stefano Terrazzino. Zwrócił on uwagę na to, że w przypadku Patricii "robienie faceta jest trudne", bo jest ona bardzo kobieca.

On jest bardzo duży i szeroki, więc tego nie da się przeskoczyć. Jednak złapałaś jego ruchy i miałaś taką bezczelność. I w tym jeszcze udało ci się podnieść opadające gacie. To, co mogłaś, zrobiłaś. Jak zwykle świetnie

- ocenił tancerz.

Po ośmiu odcinkach klasyfikacja w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wygląda następująco:

Aleksander Sikora Basia Wypych Patricia Kazadi Kuba Szyperski Joanna Osyda Damian Kret Reni Jusis

Poniżej prezentujemy galerię z 8. odcinka show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

