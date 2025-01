Filip Chajzer w ostrych słowach o autach elektrycznych i ich właścicielach. "Palnijcie się w łeb". Skąd ta agresja?

Doda wywołała burzę w sieci! Pokazała rodziców w bardzo skąpych strojach. Co za forma!

Wielka metamorfoza Doroty Wellman. To aż niewiarygodne, jak bardzo się zmieniła!

Autor:

Filip Chajzer nie przebierał w słowach, a wszystko przez to, że utknął na autostradzie A2. Powód? Filip jechał samochodem elektrycznym ze stolicy do Łodzi. Pech chciał, że na tej niezbyt długiej trasie auto odmówiło posłuszeństwa. A to był dopiero początek problemów. Chajzer się wściekł.

Zobacz także: Filip Chajzer wraca do telewizji z ojcem u boku! Prawdziwa sensacja

Filip Chajzer unieruchomiony. Nie miał gdzie naładować auta elektrycznego

Były dziennikarz w sieci opowiedział, co się stało. Okazało się, że na autostradzie A2 nie było miejsca, w którym działałyby ładowarki elektryczne do aut. Choć Chajzer próbował kilkukrotnie, sprzęt był niesprawny. W końcu Filip nie mógł już nawet odjechać ze stacji paliw.

Zobacz także: Filip Chajzer zamknął budki z kebabem. Zaskakujące tłumaczenia i huczne zapowiedzi. "Sprzątamy"

Jeśli kiedykolwiek przyjdzie wam do głowy, żeby kupić sobie samochód elektryczny, to palnijcie się w łeb. Najlepiej czymś twardym i ciężkim. Najlepiej czymś takim - mówił Chajzer, pokazując niedziałającą ładowarkę.

Zobacz także: Chajzer Zygmunt po raz pierwszy szczerze o synu. Nie mógł dłużej milczeć

To jest szósta ładowarka, na której próbuję naładować swój elektryczny samochód, dalej już nie pojadę, bo nie mam na czym, ta była ostatnia, to była ostatnia szansa. Jestem na autostradzie A2, to autostrada wolności, ja niestety wolny nie jestem. Znaczy, byłem przez chwilę wolny, teraz nie jadę już w ogóle - dodał.

Zobacz także: Bardzo religijny Piotr Mróz nie oszczędził Filipa Chajzera. Takich słów nikt się nie spodziewał!

Po wszystkich nieprzyjemnych przygodach z "kapryśnymi" ładowarkami Filip Chajzer pokazał na swoim instagramowym profilu, że tankuje auto na stacji benzynowej. Napisał: "Dziś dojadę do domu".

Zobacz także: Filip Chajzer szuka zbawienia w kościele? "Tak zaczynam każdy dzień"

Zobacz więcej zdjęć. Filip Chajzer źle zaparkował, a potem poszedł z kobietą na ciastka

Filip Chajzer inwestuje w siebie. Ma nowe zęby i zegarek za 80 tys. zł. "Zszedłem na najniższe dno" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Filip Chajzer ciepło o Samochodach Elektrycznych. pic.twitter.com/qVr9OpreJE— Zulus_na_GPW_Pawlak (@damian_korgul) January 18, 2025