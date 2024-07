Filip Chajzer płaci arcykapłance? Były uczestnik "Tańca z Gwiazdami" zdradził sekret prezentera. "Ma dar jasnowidzenia, słyszy głosy"

To on poprowadzi "Koło fortuny". Jest w związku z lubianym aktorem

Filip Chajzer płaci arcykapłance? Były uczestnik "Tańca z Gwiazdami" zdradził sekret prezentera

Kilka dni temu Filip Chajzer ogłosił, że będzie walczył na najbliższej Fame MMA, która odbędzie się 31 sierpnia na stadionie PGE Narodowy. Ogłoszono, że będzie walczył z youtuberem Tomaszem Gimperem Działowym. W związku z tym faktem, prezenter pojawił się na poniedziałkowej konferencji zapowiadającej galę Fame MMA, gdzie mówił o swojej walce z uzależnieniem od narkotyków. Jego przeciwnik, Gimper znany jest głównie z sieci, gdzie publikuje podcasty, jednak w przeszłości pojawił się także w edycji "Tańca z gwiazdami". I to właśnie on wyjawił jeden z sekretów Chajzera. Gimper w ostatniej rozmowie opublikowanej na YouTubie postanowił opowiedzieć trochę o kulisach konferencji Fame MMA. Z jego relacji dotyczącej zachowania Filipa Chjazera wynika, że "chodzi za nim pięć osób", w gronie których jest także "arcykapłanka".

Gimper mówi o Filipie Chajzerze na Fame MMA

Były uczestnik "Tańca z gwiazdami" wyjawił także, że prezenter kompletnie nie wiedział, jak zachowywać się na konferencji Fame MMA i jak właściwie odpowiadać na zadawane mu pytania. - On z całą świtą człowieku chodzi, pięć osób za nim łazi. Ma cztery menadżerki i arcykapłankę - i to nie jest żart. On ma naprawdę arcykapłankę, która za nim chodzi i dba o energię wokół niego. Ja z nią rozmawiałem, i ona mówi, że wie, że ma dar jasnowidzenia, że słyszy głosy. (...) - ujawnił Gimper. - Te głosy i energia mówią jej, że Filip będzie gwiazdą międzynarodową. (...) Ona go prowadzi, dba o niego... Albo ona tak dobrze gra, albo ona jest tak dobrą osobą, nie ma w sobie krzty zła... Ona mówi, że tu jest taka lepka aura, ci ludzie się obrażają, ale ty Filip taki nie będziesz, opowiedz swoją historię. - dodał youtuber i podkreślił, że jego zdaniem wizerunek Chajzera, jako "dobrego człowieka" wymyśliła właśnie ta "arcykapłanka".