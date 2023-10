Filip Chajzer odlicza do ważnego dnia. Spływają gratulacje

i Autor: Akpa

Będzie wielkie świętowanie!

Filip Chajzer szykuje się do świętowania. Internauci już mu gratulują

P.Da 14:00

Filip Chajzer (38 l.) to znany polski prezenter telewizyjny i radiowy. Słynął z bycia prowadzącym w „Dzień dobry TVN”. Jednak do programu śniadaniowego nie wrócił. Postanowił za to założyć własny biznes – tzw. koktajl bar. Jak się okazuje, zaczął też odliczać dni do wyjątkowej okazji do świętowania.