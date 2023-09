Odnalazł się Filip Chajzer! Ale nowina! Pokazał dokument, ojciec patrzy bykiem

Zygmunt Chajzer patrzy bykiem na syna. Filip Chjazer pokazał dokument

Filip Chajzer się odnalazł! Był gwiazdor TVN jakiś czas temu zniknął z programu "Dzień dobry TVN", z którego zwolnionych została cała plejada gwiazd telewizji. Niedawno Edward Miszczak sugerował, że być może syn Zygmunta Chajzera wróci do stacji, ale właśnie wyszło na jaw, że prezenter ma już nowe zajęcie, które na pewno będzie pochłaniać mnóstwo czasu. Teraz ogłosił to na Instagramie. Filip Chajzer został studentem! Przy okazji pokazał dokument, który do dziś wywołuje emocje u jego taty. - Patrzę i nie wierzę... 20 lat temu zacząłem studia... Dokładnie 20 lat... W głowie ciągle dwadzieścia pare, ale no cholera indeks nie kłamie. Nigdy nie ukrywałem, że studiów za pierwszym podejściem nie skończyłem, praca pochłonęła mnie bez reszty. Ojciec do dziś patrzy na mnie bykiem... ZONKIEM właściwie - napisał syn Zygmunta Chajzera.

Filip Chajzer został studentem po 20 latach. "Obiecuję opanować ADHD"

Tata prezentera zapewne jest bardzo zaskoczony, bo Filip Chajzer poinformował, że po "krótkiej" przerwie wraca na uczelnię. - No to się zdziwi, po 20 latach patrzycie na dumnego studenta psychologii. Facet trochę przeszedł i kiedyś może sam będzie mógł pomóc komuś zmienić życie - przekazał wspaniałą nowinę szczęśliwy były prezenter TVN. - Jeśli chcecie studiować ze mną, to zapraszam i obiecuje opanować ADHD na zajęciach, żeby nie przeszkadzać w zdobywaniu wiedzy - podkreślił syn Zygmunta Chajzera. Ciekawe, czy będzie miał czas na studenckie imprezy...

