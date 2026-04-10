Filip Mettler z „The Voice of Poland” wydał singiel. W tle trudna walka z chorobą

Filip Mettler z „The Voice of Poland” przerywa milczenie

Filip Mettler, który dotarł do półfinału niedawnej edycji programu „The Voice of Poland”, rozpoczyna zupełnie nowy etap swojej artystycznej kariery. Wokalista właśnie wypuścił na rynek świeży kawałek, udowadniając tym samym swoją determinację do działania.

Udział w popularnym talent show był dla piosenkarza wielkim powrotem przed publiczność po blisko dekadzie milczenia. Zniknięcie z branży było podyktowane poważnymi problemami zdrowotnymi oraz paraliżującym wstydem przed występami na żywo. Artysta zdecydował się na operację bariatryczną, dzięki której odzyskał formę i pewność siebie. Jak przypomniano, jeszcze w grudniu 2024 roku jego waga wskazywała 130 kilogramów.

- Trudno to było pokonać, bo to jest bardzo złożona choroba. I o tym też chciałem mówić - że otyłość to choroba, którą się leczy. Dlatego podjąłem decyzję o leczeniu i w grudniu zeszłego roku poddałem się operacji bariatrycznej, czyli operacji zmniejszenia żołądka, która pomogła mi schudnąć równe 60 kilogramów

Czy jesteś mądrzejszy od uczestniczek "Królowej Przetrwania"? Pytanie 1 z 16 Kim był Neil Armstrong? pisarzem astronautą kolarzem Następne pytanie

Takie poruszające wyznanie padło z ust wokalisty przed kamerami programu „The Voice of Poland”.

O czym są „Peany” Filipa Mettlera?

Najnowszy singiel „Peany” stanowi niezwykle intymne rozliczenie z dotychczasowymi przeżyciami piosenkarza. Kompozycja opowiada o odbudowywaniu poczucia własnej wartości i odrzuceniu toksycznych relacji opartych na fałszywych pochwałach, czyli tytułowych peanach, które ostatecznie stają się nic nieznaczącym pyłem. To stanowczy protest przeciwko manipulacji i dowód na to, że nikt nie jest w stanie odebrać człowiekowi jego marzeń. Utwór niesie ze sobą potężny ładunek motywacyjny, ukazując żmudny proces podnoszenia się po życiowych ciosach oraz budowania niezależności.

Od strony muzycznej kawałek zgrabnie łączy w sobie nowoczesny pop alternatywny z elementami rockowego pazura oraz soulową wrażliwością. Wyraźny groove miesza się tutaj z emocjonalnym wokalem, tworząc magnetyzujący kontrast między surowością dźwięków a wpadającą w ucho linią melodyczną.

Twórca nie ukrywa, że kawałek „Peany” wykracza daleko poza ramy zwykłej piosenki, stanowiąc jego osobisty i bardzo stanowczy manifest przetrwania.