Film erotyczny z Englert i Stramowskim okrąża cały świat! Nie uwierzycie, gdzie go pokażą

Wielkimi krokami zbliża się premiera filmu "Pokusa", o którym już od kilku miesięcy bardzo głośno. Nowy thriller erotyczny na podstawie książki Edyty Folwarskiej reżyseruje Maria Sadowska, a główne role grają w nim Helena Englert, Piotr Stramowski i włoski gwiazdor Andrea Preti, znany Polakom z roli w głośnych "Dziewczynach z Dubaju".

Film "Pokusa" inspirowany prawdziwymi wydarzeniami pokaże środowisko piłki nożnej, ujawni kwestie mobbingu i wykorzystywania seksualnego. Na ekranie nie zabraknie odważnych scen seksu. Co ciekawe w jednej z nich Piotr Stramowski zagrał z drugim aktorem Andreą Preti, a tego polskiego kino jeszcze nie widziało. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Piotr Stramowski uprawiał seks z mężczyzną! "Było naprawdę dobrze" - ocenia jego partner

Produkcja trafi do kin w całej Polsce 27 stycznia. Ale, jak się właśnie dowiedzieliśmy, zobaczą go nie tylko nasi rodacy. "Pokusa" to film dwujęzyczny, w którym wszyscy aktorzy mówią płynnie zarówno po polsku, jak i po angielsku. Mocna historia i dwujęzyczność zainteresowała inne kraje, które zdecydowały się na dystrybucje produkcji w swoich kinach. I tak oto polski film erotyczny będzie można zobaczyć w Norwegii, Belgii, Holandii, Luksemburgu, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoszech, Niemczech i Szwecji, a niewykluczone, że także w Indiach i Mongolii.

To wielki sukces polskiej produkcji i aktorów do niej zaangażowanych. Dla Heleny Englert, córki Jana Englerta i Beaty Ścibakówny, to pierwsza główna rola w filmie. Młodziutka aktorka otarła się już o wielki świat, rozpoczynając studia aktorskie w Nowym Jorku. Wcześniej odbyła kursy w Londynie i Kalifornii. Przez pandemię wróciła jednak do Polski, by tu podjąć naukę na Akademii Teatralnej w Warszawie. Z pewnością nie marzyła nawet, że jej umiejętności aktorskie tak szybko zobaczy cały świat.