Finalistka ukraińskiego "The Voice Kids" dołączyła do polskiego zespołu. Wcześniej uciekła z ogarniętego wojną kraju

Finalistka ukraińskiego "The Voice" dołączyła do polskiego zespołu. Wcześniej uciekła z ogarniętego wojną kraju

eLOVE to kapela, która powstał z inicjatywy Jacka Sadowskiego. Początkowo był to zespół instrumentalny, dający "wytchnienie" muzykom na co dzień zaangażowanym w charakterze sidemanów, jednak po dołączeniu Kristiny, młodej ukraińskiej wokalistki zmienił swój charakter.

Materiał eLOVE opiera się głównie o kompozycje Jacka Sadowskiego, które powstały do tekstów Jacka Westera, gdyńskiego poety, aktora pracującego na co dzień w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

"Historia naszego projektu jest nierozerwalnie związana z wybuchem wojny w Ukrainie poprzez Kristinę, naszą wokalistkę, uciekinierkę z Ukrainy. Czas wojny i jej konsekwencje są dla nas, ludzi wychowanych w legendzie i idei Solidarności swoistym sprawdzianem. Mamy nadzieję, że nasza współczesna solidarność nie będzie pustosłowiem i okaże się żywa. Żyjemy w przekonaniu, że kultura jest istotą naszej tożsamości i warto dbać o jej przetrwanie szczególnie w obliczu egzystencjonalnego zagrożenia. Paradoksem jest też to, że w tym trudnym czasie tak zbliżyliśmy się do siebie i mamy szansę odkrycia tego co nas łączy i tego co może nas inspirować i wzbogacić. Nie mniej ważne jest również wspieranie ludzi utalentowanych pochodzących z Ukrainy i niewykorzystywanie ich trudnej, tragicznej sytuacji do pracy poniżej ich zdolności i kwalifikacji" - czytamy.

Kristina Dutchak brała także udział w 13. edycji „The Voice of Poland”.

