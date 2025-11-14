Fryzura Rutkowskiego żyje własnym życiem. Szok, co teraz znalazło się na jego głowie

Postać Krzysztofa Rutkowskiego od lat budzi skrajne emocje. Choć zdobył popularność jako bezkompromisowy tropiciel przestępców, z czasem stał się jednym z najbardziej charakterystycznych celebrytów w kraju. Zamiłowanie do blichtru, kontrowersyjnych akcji i śmiałych stylizacji stało się jego znakiem rozpoznawczym. W ostatnich miesiącach o Rutkowskim częściej mówi się jednak nie w kontekście pracy, lecz sposobu, w jaki prezentuje się w mediach. Każda nowa odsłona jego wyglądu natychmiast trafia pod lupę obserwatorów, którzy analizują każdy, nawet najdrobniejszy szczegół.

Fryzura Krzysztofa Rutkowskiego żyje własnym życiem

Tym razem zainteresowanie wzbudziła fryzura detektywa. Rutkowski słynie z nieoczywistych uczesań i konstrukcji, które trudno zaklasyfikować do jakiegokolwiek trendu. Jego styl jest jedyny w swoim rodzaju, a każda kolejna odsłona coraz bardziej zaskakuje.

Nowa wersja fryzury pojawiła się przy okazji wizyty w studiu nagraniowym, o czym celebryta poinformował na swoim instagramowym koncie. Na najnowszych zdjęciach widać, że gęsta, ciemna czupryna została rozświetlona chłodnymi, blond pasemkami. Efekt przypomina delikatny balejaż, który odświeża wizerunek detektywa bez licencji. Internauci od razu ruszyli z komentarzami - jedni chwalą odwagę, inni z przymrużeniem oka zastanawiają się, dokąd ta "fryzurowa podróż" prowadzi.

Wspomnienia o jego poprzednich stylizacjach również wróciły. Rutkowski od lat prześciga sam siebie w kreowaniu coraz bardziej niekonwencjonalnych wyglądów, które nierzadko stają się memami w internecie. Nie brakuje spekulacji, że to dopiero początek większej zmiany. Fani żartują, że wkrótce zobaczą go w blond wersji. Nie wiemy, czy internet jest na to gotowy!

