Gabi Drzewiecka i Łukasz Riedel rozstali się po 10 latach. To jednak nie koniec!

Gabi Drzewiecka zaczynała przygodę z mediami od pracy w stacji 4fun.tv. W 2014 roku zaczęła współpracę z programem "Dzień Dobry TVN", z którym związana jest do dziś. W telewizji śniadaniowej zajmuje się głównie wywiadami z gwiazdami muzycznymi oraz zdarzyło jej się prowadzić wakacyjne wydania. Oprócz tego była gospodynią "Big Brothera", a podczas tegorocznej edycji Top of the Top Sopot Festival, pełniła funkcję konferansjerki. Wraz z Agnieszką Woźniak-Starak prowadzi internetowy podcast o nazwie "Trójkąt".

Życie prywatne Gabi Drzewieckiej. Rozstanie po latach

Gabi stara się unikać skandali. Dziennikarka przez wiele lat była w związku z dziennikarzem Łukaszem Riedlem. Para sporadycznie dzieliła się w mediach społecznościowych momentami ze swojego życia prywatnego. W 2023 roku przełamali się jednak i wspólnie wystąpili w programie "Ugotowani w parach".

Poznaliśmy się w Dzień Dobry TVN (...). Żeby było śmieszniej, to nie był nawet pierwszy materiał, który robiłam. Wtedy tylko podglądałam cudze materiały i live'y. Tego dnia też miałam nie tyle robić swój materiał, ale podpatrywać pracę innych. Tak poznałam Łukasza

- opowiadała Drzewiecka w rozmowie z Plejadą.

Niestety, ich relacja należy już do przeszłości. Choć Drzewiecka i Riedel rozstali się po 10 latach wspólnego życia, to oboje zapewniają, że łączą ich bardzo dobre relacje. Co ważne, byli zakochani nadal zamierzają ze sobą współpracować.

Są to sprawy prywatne pomiędzy mną a Łukaszem. Mogę tylko powiedzieć, że mamy świetne relacje i nadal współpracuję z agencją managerską, którą prowadzi Łukasz wraz z moją przyjaciółką

- powiedziała w rozmowie z Pudelkiem Gabi Drzewiecka.

W podobnym tonie wypowiedział się także Łukasz.

To są sprawy prywatne między mną a Gabi. Nadal współpracujemy zawodowo, a nasze relacje są bardzo dobre

- podkreślił Riedel w Pudelku.

