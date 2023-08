Michał Wiśniewski zawsze słynął z odważnego, czasem wręcz kontrowersyjnego wyglądu. Burza czerwonych włosów, ekstrawaganckie stroje, mocno ekspresyjne zachowanie. Od początku swojej kariery lider zespołu Ich Troje nie bał się również zabierać głosu na tematy, które uchodziły wówczas w Polsce za tematy tabu, o których raczej artyści nie rozmawiali - przynajmniej w tamtym okresie. W 2004 roku Wiśniewski udzielił bowiem wywiadu dla gejowskiego serwisu internetowego Gaylife. Strona już nie istnieje, a rozmowa została usunięta, ale twórcy kanału Vogule Poland wygrzebali wywiad z internetowego archiwum. "To wywiad z Michałem Wiśniewskim, który jest podzielony na trzy części", mówią Patryk Chilewicz i Adam Mączewski, ps. Madam. Jak się okazuje, pierwsza z części nosi nawet tytuł "gejowska spowiedź gwiazdora" i faktycznie jest w niej sporo treści, będących wyznaniem Michała Wiśniewskiego na temat jego homoseksualnych doświadczeń. Dla wielu osób to może być szok!

Gejowska spowiedź Michała Wiśniewskiego! Wywiad został USUNIĘTY. Znamy treść. SZOK!

Vogule Poland przytacza kilka cytatów z wywiadu portalu z Michałem Wiśniewskim. Pada w nim na przykład pytanie o to, czy lider Ich Troje jest jednym z przedstawicieli społeczności LGBT. "Pamiętam ciebie z gejowskich klubów w Łodzi", mówi osoba prowadząca wywiad.

- Ja nigdy tego nie ukrywałem. Taka była moja droga i takie doświadczenia. (...) Myślę, że moja homoseksualna przeszłość wynikała przede wszystkim z tego, że nie mogłem znaleźć tego, czego szukałem. Byłem kiedyś z facetem, gdyż najwyraźniej nie dostałem miłości od kobiety. A ja po prostu szukałem miłości. Znalazła się w końcu kobieta, która w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu pokazała mi, że jednak można tę miłość dać - mówił Michał Wiśniewski. - Nie uważam się za biseksualistę. Dzisiaj nie mógłbym już być z facetem. Kocham swoją żonę, zbudowałem sobie rodzinę i za nic w świecie nie chciałbym jej stracić. Natomiast nie wstydzę się swojej przeszłości, bo nie ma się czego wstydzić. Każdy w życiu ma swoją historię, taka była moja - odpowiadał na kolejne pytania w 2004 roku.

Dalej Michał Wiśniewski opowiadał nawet o piosenkach, które mogły być hymnem osób homoseksualnych, a czego nie zauważano w czasie trwania jego kariery, jak chociażby utwór pt. "Prawo". Co ciekawe, Wiśniewski po latach, w tym dosyć niedawno, także otwarcie mówi o tym, że był w związku homoseksualnym, więc podtrzymuje to, że nie wstydzi się swojej przeszłości. Vogule Poland słusznie zauważyło zresztą, że lider Ich Troje otwarcie mówił o LGBT w czasach, gdy nie było to "modne", a wręcz mogło zostać uznane za wadę, za co należą mu się brawa. Dziś, jak wiemy, spełnia się w związkach heteroseksualnych, jako kilkukrotny mąż i ojciec wielu dzieci.

Wiedzieliście o tym?

Galeria zdjęć: Michał Wiśniewski z żoną Polą. Miłość kwitnie

Sonda Lubisz Michała Wiśniewskiego? Tak, świetny facet i muzyk Nie, jego styl życia mnie przeraża Nie mam zdania