Córka Wiśniewskiego zrobiła sobie wymowny tatuaż. Zaskakująca reakcja Michała

Michała Wiśniewskiego i jego córkę Etiennette łączy nie tylko rodzinna miłość. Eti przez wielu internautów uważana jest za niemalże sobowtóra swojego ojca. Nie bez powodu - dziewczyna jest do Wiśniewskiego bardzo podobna, ma chyba najbardziej zbliżone do Michała rysy twarzy ze wszystkich jego dzieci. Ubiera się w podobnym stylu, nosi szalone fryzury i eksperymentuje z kolorem włosów. Podobnie jak ojciec lubi tatuaże.

Etiennette Wiśniewska pokazała tatuaże. "Na cześć Pana i naszej godności"

Choć ma dopiero 16 lat już pochwaliła się zdobieniami na swoim ciele. Na przedramionach ma słońce i księżyc, a w okolicy nadgarstka - dwie wisienki. Właśnie tym tatuażem zaskoczyła Michała Wiśniewskiego. jego symbolika jest bardzo wyraźna. Do tego dziewczyna zamieściła na Instagramie relację z momentu, kiedy pokazuje ojcu nowy nabytek. Całość podpisała wymownie: "Na cześć Pana i naszej godności" - podpis ozdobiła emotikonkami: wisienkami oraz przybiciem piąteczki. Michał ma na zdjęciu mocno zdziwioną minę. Widać córka zaskoczyła go swoim pomysłem. W komentarzu pod zdjęciem na którym Etiennette pokazała tatuaże na ramionach Wiśniewski zapytał: " Dziary widzę ale gdzie głowa?". Na co córka odpowiedziała z przymrużeniem oka: "Zgubiłam już dawno"

