Pierwsza córka Michała Wiśniewskiego to kopia matki! Przepiękna kobieta, ojciec pęka z dumy

Fabienne Wiśniewska rysuje i tańczy. Jej prace robią furorę

Michał Wiśniewski pęka z dumy. Jego najstarsza córka Fabienne wyrosła na piękną i mądrą kobietę. W zeszłym roku dziewczyna zwana przez rodziców Fabką dostała się na Akademię Sztuk Pięknych, czyli miejsce, o którym marzą niemal wszyscy młodzi artyści. Fabienne Wiśniewska zamiłowanie do sztuki musiała odziedziczyć po rodzicach - o karierze wokalisty Ich Troje nie trzeba się rozpisywać, natomiast jej mama, czyli Mandaryna, to wybitna tancerka, która również próbowała swoich sił jako wokalistka. Fabka natomiast pięknie rysuje. Jej prace, jeszcze zanim dostała się na ASP, robiły prawdziwą furorę. Młoda artystka jednak ma też dryg do tańca. - Fabienne zdała maturę i będzie się starała dostać na ASP. Ma bardzo wyraźnie określone cele i mimo że tańczyła wielokrotnie na mistrzostwach Polski czy Europy, traktuje to jako hobby. Ale oczywiście nie narzucę dziecku, kim ma być - mówił Michał Wiśniewski w rozmowie z Pomponikiem, zanim Fabka rozpoczęła studia.

Córka Michała Wiśniewskiego i Mandaryny wygląda jak matka

Rodzony brat Fabienne Xavier stawiał już pierwsze kroki w muzyce. Chłopak ma na swoim koncie m.in. współpracę z Roksanną Węgiel. Gdy zdał egzamin na prawo jazdy, Michał Wiśniewski kupił mu samochód. Jednak nie zawsze w życiu pierwszych dzieci "Wiśni" było tak różowo. W jednej ze szkół, do których uczęszczała Fabienne, musiała zmagać się z prześladowaniami ze strony rówieśników. Na szczęście to już przeszłość. Dziś najstarsza córka Michała Wiśniewskiego i Mandaryny odnosi sukcesy artystyczne. Przy okazji wyrosła na przepiękną kobietę. W blond włosach Fabka wygląda jak kopia matki. Zobacz w naszej galerii, jak zmieniała się Fabienne Wiśniewska.