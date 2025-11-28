Gigantyczna wpadka w "Dzień Dobry TVN". Bartek Jędrzejczak naprawdę to zrobił! Pogodynkowi puściły hamulce

Wpadki w programach na żywo są praktycznie nieuniknione. W piątek przekonała się o tym ekipa "Dzień Dobry TVN", a dokładnie Bartek Jędrzejak. Pogodynek podczas wejścia na żywo wypowiedział na antenie słowo, którego widzowie z pewnością nie spodziewali się usłyszeć o poranku.

Pogodynkowa wpadka, która zaskoczyła nawet duet Wellman–Prokop

Piątkowe wydanie "Dzień Dobry TVN" prowadzili Dorota Wellman i Marcin Prokop. Program zapowiadał się zupełnie normalnie. Dziennikarze, jak zwykle w dobrych humorach, połączyli się z Bartkiem Jędrzejakiem, by oddać mu głos przy prognozie pogody. Już sam jego strój przykuł uwagę - futro, które wybrał z powodu mrozu, wywołało żarty w studiu i porównania do Krzysztofa Rutkowskiego.

Wszystko szło zgodnie z planem do momentu, w którym prezenter zaczął omawiać temperatury. Najwyraźniej Jędrzejak był przekonany, że jego wejście nie jest transmitowane.

Czas na szczegółową prognozę pogody. Dzisiaj, jeśli chodzi o pogodę, mamy mróz. W Jeleniej Górze -12 st. C. Minus... Nie no trwa program, k***a, ludzie

- powiedział Bartek Jędrzejak.

Na reakcję w studiu nie trzeba było długo czekać.

A co to się tam porobiło, Dorotka, widziałaś?

- zapytał Marcin Prokop.

Widziałam, zdarza się. Program na żywo ma swoje prawa. Coś nie łączy, coś nie styka

- skwitowała ze spokojem Dorota Wellman.

Dziennikarze próbowali obrócić sytuację w żart, tłumacząc widzom, że ich kolega najprawdopodobniej nie wiedział, iż wciąż jest na wizji. Prokop dodał nawet, że "czyta z ruchu ust pogodynka" i że z tego, co widzi, będzie "raczej zimno, ale nie aż tak bardzo zimno".

Po krótkiej wymianie komentarzy prowadzący zasugerowali Jędrzejakowi, by porzucił pogodę i wrócił do studia, gdzie trwało już kolejne wejście - tym razem kulinarne.

