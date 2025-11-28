Gigantyczna wpadka w "Dzień Dobry TVN". Bartek Jędrzejczak naprawdę to zrobił! Pogodynkowi puściły hamulce

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2025-11-28 15:53

Widzowie piątkowego "Dzień Dobry TVN" na długo zapamiętają prognozę pogody, która niespodziewanie wymknęła się spod kontroli. Bartek Jędrzejak – zwykle opanowany, pełen luzu i humoru – tym razem zaliczył wpadkę, jakiej w programie śniadaniowym jeszcze nie było. Jedno niecenzuralne słowo wystarczyło, by w studiu zapanowała konsternacja, a na antenie zrobiło się naprawdę gorąco… mimo mrozu za oknem.

Wpadki w programach na żywo są praktycznie nieuniknione. W piątek przekonała się o tym ekipa "Dzień Dobry TVN", a dokładnie Bartek Jędrzejak. Pogodynek podczas wejścia na żywo wypowiedział na antenie słowo, którego widzowie z pewnością nie spodziewali się usłyszeć o poranku.

Zobacz także: Marcin Prokop połamał krzesło i zaliczył upadek na wizji. Spektakularna wpadka!

Pogodynkowa wpadka, która zaskoczyła nawet duet Wellman–Prokop

Piątkowe wydanie "Dzień Dobry TVN" prowadzili Dorota Wellman i Marcin Prokop. Program zapowiadał się zupełnie normalnie. Dziennikarze, jak zwykle w dobrych humorach, połączyli się z Bartkiem Jędrzejakiem, by oddać mu głos przy prognozie pogody. Już sam jego strój przykuł uwagę - futro, które wybrał z powodu mrozu, wywołało żarty w studiu i porównania do Krzysztofa Rutkowskiego.

Nie przegap: Gwiazdor "Na Wspólnej" zaatakowany przez fankę! "Niech pan już przestanie chlać"!

Wszystko szło zgodnie z planem do momentu, w którym prezenter zaczął omawiać temperatury. Najwyraźniej Jędrzejak był przekonany, że jego wejście nie jest transmitowane.

Czas na szczegółową prognozę pogody. Dzisiaj, jeśli chodzi o pogodę, mamy mróz. W Jeleniej Górze -12 st. C. Minus... Nie no trwa program, k***a, ludzie 

- powiedział Bartek Jędrzejak.

Na reakcję w studiu nie trzeba było długo czekać.

A co to się tam porobiło, Dorotka, widziałaś?

- zapytał Marcin Prokop.

Widziałam, zdarza się. Program na żywo ma swoje prawa. Coś nie łączy, coś nie styka

- skwitowała ze spokojem Dorota Wellman.

Dziennikarze próbowali obrócić sytuację w żart, tłumacząc widzom, że ich kolega najprawdopodobniej nie wiedział, iż wciąż jest na wizji. Prokop dodał nawet, że "czyta z ruchu ust pogodynka" i że z tego, co widzi, będzie "raczej zimno, ale nie aż tak bardzo zimno".

Po krótkiej wymianie komentarzy prowadzący zasugerowali Jędrzejakowi, by porzucił pogodę i wrócił do studia, gdzie trwało już kolejne wejście - tym razem kulinarne.

Super Express Google News
Gigantyczna wpadka w Dzień Dobry TVN
15 zdjęć
Maciej Dowbor: Zwolnienie mojej mamy z Polsatu nie miało wpływu na moje przejście do TVN | Mellina
Sonda
Oglądasz "Dzień Dobry TVN"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BARTEK JĘDRZEJAK