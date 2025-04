Gładkolica Cleo teraz i 12 lat temu. Nic się nie zmieniła? Zobaczcie zdjęcia i sami oceńcie

Cleo na polskiej scenie muzycznej obecna jest od lat. Debiutowała u boku Donatana, ale teraz dla wielu jest znacznie bardziej rozpoznawalna od producenta. Joanna Klepko, bo tak nazywa się Cleo, nie tylko śpiewa, ale pojawia się też w różnych programach. Jest jurorką w "The Voice Kids", wcześniej rywalizowała w "Tańcu z Gwiazdami", a ostatnio wróciła na parkiet, by zaśpiewać w odcinku z tańcami ludowymi.

Czuję sentyment, mówiąc szczerze, zostawiłam na tym parkiecie kawał serca, potu i łez. To była wspaniała przygoda, do której często wracam myślami. Jak wchodzę na parkiet "Tańca z Gwiazdami", to zawsze z ogromnym sentymentem - mówiła w "Halo, tu Polsat".

Zobacz także: Lady Gaga zainspirowała się Cleo?! Internauci porównują "Abracadabra" i "Łowców Gwiazd"! Wokalistka podgrzewa atmosferę!

Blisko 42-letnia gwiazda (urodziny obchodzi w czerwcu) ostatnio coraz częściej pojawia się w telewizji. 27 kwietnia rano odwiedziło studio "Halo, tu Polsat", by wieczorem dać show w "Tańcu z Gwiazdami". O swoim powrocie na parkiet rozmawiała z Maciejem Rockiem i Agnieszką Hyży. Wygląda przy tym perfekcyjnie!

Na żółtej kanapie zasiadła ubrana w szerokie spodnie z ozdobnymi guzikami, do których dobrała białą koszulę. Szyję ozdobiła czerwoną apaszką, a stopy szpilkami w tym samym kolorze. Miała fryzurę, do której wszyscy już dawno przywykli - mowa oczywiście o wysokim kucyku. Uwagę przyciągała czerwoną szminką.

Zobacz także: Była Słowianką Donatana, dzisiaj robi karierę w Rosji. Polscy internauci nie dowierzają!

Cleo, obecnie 41-latka, promieniała! Na twarzy gwiazdy nie widać zmarszczek.

Myślę, że każdy powinien dbać o siebie tak, jak chce. Jeśli ktoś ma potrzebę coś w niewielki sposób poprawić - bo ja też nie jestem zwolenniczką takiego przerysowania - to bardzo proszę. To my mamy się ze sobą dobrze czuć, a to, jak postrzegają nas inni to... niech każdy się zajmie swoim życiem po prostu w kwestii wyglądu - mówiła Cleo o medycynie estetycznej w 2022 r. w rozmowie z Pomponikiem.