Głośny romans powraca. Autorka zapowiada zmiany w fabule

Mercedes Ron komentuje różnice w fabule "Twojej winy: Londyn"

Podczas gdy hiszpańska adaptacja "Trylogii winnych" (która w przyszłości ma doczekać się kolejnej części) zbliża się do końca, brytyjska seria romansów oparta na powieściach Mercedes Ron dopiero nabiera tempa. Produkcja dostępna na platformie Prime Video odnotowała ogromny sukces, a teraz widzowie wyczekują kontynuacji remake'u, w której do głównych ról powrócą Asha Banks (znana z "Przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki") oraz Matthew Broome ("Łowczynie") jako Noah i Nick.

Dziennikarka Eski miała okazję porozmawiać z autorką, Mercedes Ron, i zapytać o to, czy w nadchodzących produkcjach - "Twoja wina: Londyn" oraz "Nasza wina: Londyn" - fani powinni spodziewać się zmian fabularnych, w końcu w pierwszej odsłonie takowe się znalazły.

Tak, będą pewne zmiany, ale myślę, że tak jak w przypadku pierwszego filmu, ludzie je pokochają. Zresztą, jak już wcześniej mówiłam, mamy hiszpańską wersję, która jest bardzo wierną adaptacją, więc dobrze jest mieć dwie opcje - przyznała pisarka.

Premiera "Twojej winy: Londyn" na Prime Video już latem

Za kamerą filmu "Twoja wina: Londyn" stanęły Dani Girdwood oraz Charlotte Fassler, a za stworzenie scenariusza odpowiadają Melissa Osborne i Bella Heeso. Chociaż dokładny dzień debiutu na platformie Prime Video pozostaje tajemnicą, ujawniono, że premiera zaplanowana jest na czerwiec tego roku.

"Moja wina" czy "Twoja wina"? Rozpoznaj film Pytanie 1 z 13 Z którego filmu pochodzi ten kadr? "Moja wina" "Twoja wina" Następne pytanie

"Twoja wina: Londyn" – co czeka bohaterów i kto dołączył do obsady?

Z udostępnionego przez Prime Video opisu fabuły wynika, że po dramatycznych wydarzeniach z pierwszej części, relacja Noah i Nicka jest jeszcze silniejsza. Jednak ich więź zostanie wystawiona na próbę, gdy ich ścieżki życiowe zaczną się rozchodzić. Noah wyjeżdża na studia do Oksfordu, podczas gdy Nick angażuje się w nowe obowiązki zawodowe. Pojawienie się nowych postaci w ich życiu wprowadza zamieszanie, zazdrość i prowadzi do pęknięć w pozornie trwałym związku. Oboje będą musieli zdecydować, czy warto walczyć o uczucie, które ich połączyło.

W kontynuacji filmu pojawią się nowe twarze. Louisa Binder wcieli się w Sophię – ambitną kobietę pracującą w Leister Enterprises, która zaczyna interesować się Nickiem. Joel Nankervis zagra Michaela, pewnego siebie studenta z Oksfordu, który zaprzyjaźnia się z Noah, ale z czasem rodzi się w nim głębsze uczucie do dziewczyny. Z kolei Scarlett Rayner wystąpi jako Briar, pozornie miła, ale w rzeczywistości manipulująca studentka z Oksfordu, która zbliża się do Noah z ukrytymi motywami. Do obsady dołączył także Orlando Norman jako Cruz, prawa ręka Ronniego w świecie nielegalnych wyścigów samochodowych.