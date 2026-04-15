Nadchodzi kolejny gorący romans. Gwiazda "Szkoły dla elity" w roli głównej

Platforma Prime Video postanowiła pójść za ciosem i po olbrzymim triumfie ekranizacji "Trylogii winnych" rozwija swoją współpracę z poczytną autorką Mercedes Ron. Wiadomo już, że w najbliższym czasie zadebiutuje pierwsza odsłona dylogii "Enfrentados", na którą składają się tytuły "Drawn Together" oraz "Drawn Apart". Główne kreacje aktorskie powierzono w tym projekcie Ester Expósito, znanej ze "Szkoły dla elity", a także Hugo Diego Garcíi, który wcześniej zagrał w "Substancji". Twórcy podzielili się już pierwszymi kadrami oraz ujawnili zarys fabuły nadchodzącej produkcji.

Fabuła "Drawn Together". O czym opowiada ekranizacja książki Mercedes Ron?

Opowieść skupia się na postaci Marfil Cortés, w którą wciela się Ester Expósito. Dziewczyna jest córką bogatego hiszpańskiego przedsiębiorcy i prowadzi wymarzone życie w Nowym Jorku, aż do momentu niespodziewanego uprowadzenia i równie zagadkowego uwolnienia. Po tym mrożącym krew w żyłach incydencie wpływowy ojciec wynajmuje dla niej tajemniczego ochroniarza, Sebastiána Moore'a, granego przez Hugo Diego Garcíę. Mimo początkowego chłodu wynikającego z ogromnej niezależności dziewczyny i profesjonalizmu mężczyzny, między bohaterami rodzi się uczucie. Porywcza natura i dobre serce Marfil w zderzeniu ze skrytością Sebastiána powoli burzą dzielący ich dystans. Kiedy para wraca do Hiszpanii, musi zmierzyć się z nowymi, poważnymi niebezpieczeństwami, próbując przetrwać w pełnym iluzji świecie.

Obsada i data premiery "Drawn Together" na Prime Video

Na ekranie obok głównych bohaterów pojawią się również inni znani aktorzy, tacy jak Eric Massip z filmu "Przez moje okno" grający Ivána, Pablo Molinero ze "Sprawy prywatnej" w roli Alejandro, a także Zoe Bonafonte, Lluís Homar i Joaquín Ferreira. Chociaż twórcy nie podali jeszcze dokładnego dnia debiutu "Drawn Together", oficjalnie potwierdzono, że romans zasili bibliotekę platformy Prime Video w 2026 roku. Warto dodać, że fani twórczości hiszpańskiej pisarki nie będą musieli długo czekać na nowości, ponieważ już w czerwcu tego roku zaplanowano premierę "Twoja wina: Londyn", czyli drugiej części brytyjskiej adaptacji "Trylogii winnych".

