Górski urlop i… bikini! Paulina Sykut zachwyciła smukłą sylwetką

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-08-15 8:36

Paulina Sykut-Jeżyna nie zwalnia tempa, jeśli chodzi o wakacyjne podróże. Po sielankowym urlopie na Sardynii, gwiazda "Tańca z Gwiazdami" postanowiła ponownie wyrwać się z codzienności. Tym razem wybrała polskie góry, a na Instagramie zaprezentowała serię zdjęć w skąpym bikini, wzbudzając zachwyt internautów.

Choć lato powoli zbliża się do końca, prezenterka nie zamierza rezygnować z chwil relaksu. Przed nią bowiem intensywny powrót do obowiązków związanych z nowym sezonem "Tańca z Gwiazdami", który rusza już 14 września 2025 roku. Wcześniej jednak gwiazda postanowiła naładować akumulatory, spędzając czas w gronie najbliższych. Po egzotycznej Sardynii, gdzie wraz z mężem Piotrem cieszyła się słoneczną plażą i turkusową wodą, przyszła pora na wypoczynek w rodzimych Tatrach.

Zobacz też: Paulina Sykut-Jeżyna zrzuciła fatałaszki! W samym bikini prężyła się do słońca. Ależ ona ma figurę!

Paulina Sykut-Jeżyna eksponuje smukłą sylwetkę w skąpym bikini

Wybór Pauliny Sykut-Jeżyny padł na urokliwą Zawoję - miejscowość, która w ostatnich latach zyskuje na popularności wśród turystów poszukujących spokoju i malowniczych krajobrazów. Prezenterka chętnie dzieliła się w mediach społecznościowych kadrami z wyjazdu, prezentując zarówno piękne widoki, jak i swoją nienaganną sylwetkę. Na InstaStory pochwaliła się klimatycznym pensjonatem, w którym się zatrzymała.

Zobacz też: Miszczak pod rękę z Gawryluk na imprezie "Halo tu Polsat"! Sensacyjne doniesienia

Jednak to nie tylko górskie panoramy przyciągnęły uwagę jej obserwatorów. Gdy w sieci pojawiły się zdjęcia 44-letniej gwiazdy w kolorowym bikini, sekcja komentarzy zapłonęła od komplementów. Internauci byli jednomyślni - Paulina wygląda rewelacyjnie.

Wielu fanów zwróciło uwagę, że prezenterka jest doskonałym przykładem tego, jak zdrowy tryb życia, aktywność fizyczna i pozytywne nastawienie do życia potrafią wpłynąć na wygląd i energię. Sykut-Jeżyna od lat podkreśla, że dba o siebie nie tylko dla urody, ale przede wszystkim dla dobrego samopoczucia oraz kondycji.

Zobacz też: Paulina Sykut-Jeżyna odsłoniła brzuch. Twardy jak skała! 44-latka ciężko na niego pracowała

Zobacz naszą galerię: Górski urlop i… bikini! Paulina Sykut zachwyciła smukłą sylwetką

Paulina Sykut-Jeżyna
24 zdjęcia
Sonda
Oglądasz "Taniec z Gwiazdami"?
Paulina Sykut-Jeżyna podbiła parkiet "Tańca z Gwiazdami". Występ prowadzącej to absolutny hit!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PAULINA SYKUT-JEŻYNA