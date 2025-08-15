Choć lato powoli zbliża się do końca, prezenterka nie zamierza rezygnować z chwil relaksu. Przed nią bowiem intensywny powrót do obowiązków związanych z nowym sezonem "Tańca z Gwiazdami", który rusza już 14 września 2025 roku. Wcześniej jednak gwiazda postanowiła naładować akumulatory, spędzając czas w gronie najbliższych. Po egzotycznej Sardynii, gdzie wraz z mężem Piotrem cieszyła się słoneczną plażą i turkusową wodą, przyszła pora na wypoczynek w rodzimych Tatrach.

Zobacz też: Paulina Sykut-Jeżyna zrzuciła fatałaszki! W samym bikini prężyła się do słońca. Ależ ona ma figurę!

Paulina Sykut-Jeżyna eksponuje smukłą sylwetkę w skąpym bikini

Wybór Pauliny Sykut-Jeżyny padł na urokliwą Zawoję - miejscowość, która w ostatnich latach zyskuje na popularności wśród turystów poszukujących spokoju i malowniczych krajobrazów. Prezenterka chętnie dzieliła się w mediach społecznościowych kadrami z wyjazdu, prezentując zarówno piękne widoki, jak i swoją nienaganną sylwetkę. Na InstaStory pochwaliła się klimatycznym pensjonatem, w którym się zatrzymała.

Zobacz też: Miszczak pod rękę z Gawryluk na imprezie "Halo tu Polsat"! Sensacyjne doniesienia

Jednak to nie tylko górskie panoramy przyciągnęły uwagę jej obserwatorów. Gdy w sieci pojawiły się zdjęcia 44-letniej gwiazdy w kolorowym bikini, sekcja komentarzy zapłonęła od komplementów. Internauci byli jednomyślni - Paulina wygląda rewelacyjnie.

Wielu fanów zwróciło uwagę, że prezenterka jest doskonałym przykładem tego, jak zdrowy tryb życia, aktywność fizyczna i pozytywne nastawienie do życia potrafią wpłynąć na wygląd i energię. Sykut-Jeżyna od lat podkreśla, że dba o siebie nie tylko dla urody, ale przede wszystkim dla dobrego samopoczucia oraz kondycji.

Zobacz też: Paulina Sykut-Jeżyna odsłoniła brzuch. Twardy jak skała! 44-latka ciężko na niego pracowała

Zobacz naszą galerię: Górski urlop i… bikini! Paulina Sykut zachwyciła smukłą sylwetką

Sonda Oglądasz "Taniec z Gwiazdami"? tak nie