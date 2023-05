Gorzkie wyznanie Joanny Opozdy! Ta sprawa spędza jej sen z powiek?! Wszystko robi sama. "Na razie jeszcze walczę!"

Joanna Opozda po burzliwym małżeństwie z Antkiem Królikowskim układa sobie życie na nowo. Wspólnie z synem, Vincentem planuje wprowadzić się do nowego apartamentu. Jak to przy remontach bywa, zdarzają się różne komplikacje. Na wprowadzenie się do nowego lokum aktorka i jej syn będą musieli jeszcze trochę poczekać. W ostatnim wywiadzie Joanna Opozda zdobyła się na szczere wyznanie na temat remontu. Zobaczcie, co takiego powiedziała!

Joanna Opozda wykańcza swój apartament. "Łatwo nie jest"

W rozmowie z portalem "Jastrząb Post" aktorka opowiedziała o kulisach remontu. Nie jest to dla niej łatwe zadanie, bowiem wszystko spoczywa na jej barkach.

- Łatwo nie jest. Wykańczanie domu wykańcza i to jest prawda. Jest dużo pracy, ta cała logistyka. Nie polecam, to nie jest łatwe. Ale słyszałam, że później jak już się urządza, mebluje jest przyjemniej. Teraz jeszcze walczę. Końca nie widać. Coś zrobię, zaraz trzeba kolejną rzecz. Jest dużo pracy, a ja to wszystko robię sama. Nie jest to najprostsze zajęcie. - powiedziała.

Joanna Opozda dodała również, że jej nowe wnętrze będzie wykończone w nowoczesnym stylu.

