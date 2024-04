Gosia Andrzejewicz (bez kury), Anna Popek i inne celebrytki na urodzinach znanego hotelu. Która wypadła najlepiej?

Gosia Andrzejewicz (bez koguta), Anna Popek i inne celebrytki na urodzinach znanego hotelu. Która wypadła najlepiej?

We wtorek wieczorem, w centrum Warszawy, świętowano 50-lecie hotelu Novotel Warszawa Centrum. Gospodarzem wydarzenia był Mateusz Hładki, którego widzowie znają z "Dzień dobry TVN". To właśnie za jego sprawą wszyscy goście, już od wejścia, mogli poczuć podniosłość wydarzenia, jakim jest tak okrągły jubileusz miejsca znanego wszystkim warszawiakom i turystom.

Jak to bywa na takich imprezach, nie mogło zabraknąć gwiazd. Na ściance pozowały m.in. była dziennikarka TVP, a obecnie TV Republika - Anna Popek, piosenkarka i aktorka Olga Bończyk, Reni Jusis, która była także muzyczną gwiazdą wieczoru, oraz Gosia Andrzejewicz. Co ciekawe, tym razem pojawiła się bez kury, która ostatnio wywołała niemałą sensację w sieci.

Przypomnijmy - w Wielkanoc artystka zjawiła się w kościele z ptakiem. "Nie byłam zaskoczona sensacją, jaką wzbudziła kura. Zdawałam sobie sprawę, że faktycznie będzie to poruszało ludzi, ale wszyscy bardzo sympatycznie do niej podeszli i byli bardzo zdziwieni, jaka ona jest grzeczna" - mówiła. "Ta kura została oswojona przez mojego synka. Także to nie jest moja zasługa absolutnie. Od początku, jak się urodził, widziałam, że ma ogromną miłość do zwierząt. Najpierw oswoił koguta, a teraz właśnie kurę. Jak mi powiedział, że chce kurkę zanieść do kościoła, to zastanawiałam się, czy to jest dobry pomysł, ale potem stwierdziłam: „no, w sumie, czemu nie”. To nie jest jakiś długi okres, więc stwierdziłam, że zaufam, że będzie faktycznie grzeczna" - dodała w wywiadzie.

Pamiętacie jaką burzę wywołała akcja z kogutem?

Zobaczcie galerię z 50-tych urodzin hotelu Novotel Warszawa Centrum:

