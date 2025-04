Gosia Andrzejewicz robi biznes życia? Fani mogą "ją" zabrać wszędzie

Doda dała swojemu tacie piękny i drogi prezent. Co za hojność

Gosia Andrzejewicz nie spoczywa na laurach. Choć ostatni wielki hit nagrała niemal 20 lat temu, to wciąż skupia wokół siebie sporą grupę fanów. Jej interakcje z nimi nie ograniczają się do postów i rolek. Wokalistkę stać na wiele więcej. Oferuje na przykład życzenia dla bliskich nagrane przez nią z wyjątkową starannością. Krótki filmik kosztuje „jedyne” 300 zł. Drogo? Nie według piosenkarki, która postanowiła edukować swoich odbiorców w kwestii kosztów produkcji:

Ja chyba nakręcę rolkę na temat, jak wyglądają przygotowania do nakręcenia filmiku z życzeniami, bo wiele osób nie zdaje sobie sprawy, ile czasu to wymaga, a także pieniędzy. Cena makijażu, fryzury, stylizacji też wchodzą w cenę filmiku. Ja każdy filmik kręcę osobno. To nie jest głosówka

– tłumaczy oburzonym internautom. Nie sposób nie docenić determinacji Gosi w walce o każdy grosz – znaczy, każdy artystyczny detal. Bo przecież nagranie „Happy Birthday” wymaga profesjonalnego make-upu, fryzury i stylizacji na miarę oskarowej gali!

Koszulki z twarzą Gosi – hit czy kit?

Ale to nie koniec biznesowych pomysłów! Skoro życzenia idą jak ciepłe bułeczki (?), to czemu nie pójść o krok dalej? Teraz fani mogą również przywdziać koszulki z podobizną Gosi Andrzejewicz i jej autografem. Cena? Okazja – tylko 200 zł! Czy to nowy trend w modzie ulicznej, czy może próba sprzedania wspomnień w nieco zbyt wysokiej cenie?

Koszulki z autografem już w sprzedaży. Jak macie ochotę sprawić sobie taki prezent albo komuś bliskiemu to zapraszam na priv

- zachęca Gosia. Mimo mieszanych reakcji, nie można odmówić Gosi kreatywności. W końcu, jak mawiają – kto nie nagrywa hitów, ten musi kombinować! Patrząc na kolejne pomysły wokalistki, można się zastanawiać, co będzie następne. Może personalizowane kubki z cytatami z jej piosenek? A może skarpetki w kury?

