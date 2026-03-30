Gra w popularnym serialu i słono za to płaci. Opowiedział, jak go zastraszają

Ogromny sukces produkcji "Yellowstone" oraz całego telewizyjnego świata wykreowanego przez Taylora Sheridana wywołał prawdziwy boom turystyczny w Montanie. Tereny wokół fikcyjnego rancza Duttonów doświadczyły podobnego zjawiska co chorwacki Dubrownik, który przeżywał istne oblężenie miłośników "Gry o tron". Taki nieoczekiwany napływ turystów mocno rozzłościł rodowitych mieszkańców tych obszarów. O niepokojącej eskalacji tych napięć opowiedział niedawno Luke Grimes, odtwórca roli Kayce'a Duttona.

Jak dobrze znasz najpopularniejsze seriale ostatnich lat? Quiz dla prawdziwych serialomaniaków! Pytanie 1 z 10 "Dom z papieru": kto był pomysłodawcą skoku na Bank Hiszpanii? Profesor Berlin Ojciec Berlina i Profesora Palermo Następne pytanie

Aktor zajmuje się obecnie działaniami promującymi "Marshals", czyli najnowszą poboczną odsłonę uniwersum "Yellowstone". W związku z tym pojawił się jako gość w popularnym internetowym programie Joego Rogana. Podczas tego wywiadu artysta przyznał, że lokalna społeczność w Montanie jest z natury bardzo nieufna wobec przyjezdnych. Masowe wizyty sympatyków kowbojskiej sagi jedynie zaogniły te i tak trudne relacje.

Nie mogę już chodzić do lokalnych barów, bo gdziekolwiek pójdę, jest tam idiota, który tylko czeka, by zacząć ze mną bójkę. Wprost nie może się doczekać, bo wie, że dla niego to sytuacja, w której nie może przegrać. Po wszystkim może mnie przecież pozwać w tym rodzaju. Dla mnie to sytuacja, z której nie ma dobrego wyjścia - wyjaśnił aktor.

Sam gwiazdor postanowił niedawno przenieść się ze swoimi bliskimi na stałe do Montany, jednak miejscowi nie zgotowali mu ciepłego powitania. Kiedy znajomi aktora przyjechali w odwiedziny na jego nowe włości, spotkali się z wyraźną wrogością otoczenia i doświadczyli bardzo niekomfortowych incydentów.

Kilkoro znajomych odwiedziło nas w dolinie, w której mieszkamy. Wybraliśmy się na wycieczkę, jechaliśmy ich autem z kalifornijską rejestracją. Gdy wróciliśmy ze ścieżki spacerowej, okazało się, że ktoś namazał w kurzu na ich aucie: "Wracajcie do siebie". Ludzie są dziwni - skwitował.

Problem toksycznych zachowań dotyka wielu gwiazd popkultury, o czym świadczą chociażby doniesienia o prześladowaniu aktora z nowej odsłony "Harry'ego Pottera", który otrzymywał od rzekomych fanów realne groźby pozbawienia życia.

